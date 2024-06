Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? No et perdis les notícies més destacades a la ciutat.

Va quedar amb unes amigues per mirar conjuntament les notes de les PAU 2024. Tot fent un joc, per mirar la reacció de cada persona en assabentar-se del resultat que havia tret. “Em van dir la meva nota i al principi vaig pensar que era una broma“, explica Laura Sorolla, del Col·legi Sagrada Família de Sabadell. “Quan ho vaig veure amb els meus ulls vaig al·lucinar”, admet.

“Les noves promocions d’habitatge a Sabadell han comptat amb diners de la Generalitat”. El govern català en funcions respon a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que va assegurar que l’Ajuntament està abocat a fer pisos socials “sense ajuda” i “a pulmó” en un acte aquest dimecres. Fonts del departament de Territori defensen les seves polítiques i remarquen que l’Ajuntament a la ciutat ha rebut subvencions autonòmiques en el seu mandat.

El febrer del 2023, el sabadellenc Joan Soteras va sortir victoriós a la repetició de les eleccions a la presidència de la FCF. Dies després, diversos presidents de clubs catalans van denunciar un presumpte frau electoral que es troba en mans del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell.

Banc Sabadell revalida la condició com a líder en transparència i responsabilitat fiscal de l’Ibex 35 en obtenir per tercer any consecutiu la màxima distinció en transparència i responsabilitat fiscal, a més de consolidar-se com l’única entitat financera de l’índex borsari a complir el 100% dels estàndards analitzats.

Amb més de dos metres d’alçada i un altre d’amplada, el Forjador s’ha convertit en un dels símbols dels barris del nord de Sabadell. Si passegem per la zona, però, són molts els veïns que no l’anomenen així. Popularment, l’element es coneix entre molts sabadellencs de l’indret com ‘el payo negro’.