Un barri de Sabadell va ser, fa més de 2.700 anys, l’assentament més gran de pagesos i pastors de tot Catalunya. Es tracta de Can Roqueta, on s’han dut a terme diverses excavacions que han descobert l’assentament més important de Catalunya durant l’edat del ferro. I és que aquest fenomen va més enllà de Sabadell: el Vallès Occidental era molt atractiu per a les societats pageses i ramaderes.

Segons dades de l’Ajuntament de Sabadell, els primers assentaments de la nostra comarca són de fa 7.000 anys, quan s’hi establiren unes comunitats d’agricultors i ramaders. I el Vallès era atractiu perquè la plana era favorabl per al conreu, la pastura i la comunicació. A Can Roqueta i altres punts del Vallès s’han trobat sitges excavades al sòl per guardar-hi el gra i també enterraments que permeten conèixer també els costums funeraris de fa més de 3.000 anys.

La necròpolis d’incineració de Can Piteu-Can Roqueta és la més gran que es coneix a Catalunya d’aquest període. És una necròpolis d’incineració de l’edat dels metalls enquadrada al bronze final i a la primera edat del ferro (1100 – 500 aC). Es va fer una troballa de més de 1.100 urnes d’incineració, de manera que ara es considera un dels jaciments d’incineració més importants d’Europa.

Després de l’estudi de més d’una vintena de jaciments de l’Edat del Ferro es va comprovar que al Vallès es va produir una eclosió demogràfica fa uns 3.000 anys, on s’han trobat objectes metàl·lics, en bronze o ferro (braçalets, sivelles, fíbules, ganivets…).