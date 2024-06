Pedro Capó per Sabadell: una visita de cortesia o alguna cosa més?

Mentre el mercat de fitxatges del Centre d’Esports sembla que s’ha alentit, a l’espera de concretar alguna de les diferents operacions obertes, l’exjugador arlequinat Pedro Capó ha estat per la nostra ciutat a les últimes hores. En principi, es tractava d’una visita de cortesia, per saludar vells amics, veïns i coneguts, però no es pot descartar la possibilitat d’una tornada al Sabadell. De fet, ho va intentar en els dos últims mercats d’hivern, però va ser una operació impossible pel seu contracte amb l’Eldense a Segona A.

El migcampista menorquí, de 33 anys, s’ha desvinculat del club alacantí després de tres temporades, amb dos ascensos. El Centre d’Esports continua sent el club on ha estat més temps (4 temporades) i el mateix Capó mai amagat la seva estima cap al club i la seva afició. Va convertir-se gairebé en un ídol pel seu compromís, implicació i gran rendiment sobre la gespa. Un futbolista polivalent que va ocupar totes les posicions excepte la porteria. Va deixar un record inoblidable i, fins i tot, la seva sortida va considerar-se un error important.

Un gran revulsiu

Ni el jugador ni el club s’han pronunciat, però segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, Pedro Capó va passar també per les oficines de la Nova Creu Alta durant la seva visita a la ciutat. Amb una trobada amb Lucas Viale inclosa? Una de les opcions que podria plantejar-se és tornar a Ses Illes i enrolar-se en algun dels equips de Segona Federació. Sembla difícil que vulgui aventurar-se en algun club de la Primera Federació lluny de casa seva.

El retorn a Sabadell tampoc es pot descartar i seria molt ben rebut per l’afició. No només significaria un plus d’experiència i qualitat en l’aspecte esportiu sinó que també suposaria un revulsiu anímic. Pedro Capó podria exercir de líder del vestidor. De moment, la visita del carismàtic jugador menorquí a la nostra ciutat ha aixecat tota mena d’especulacions. Caldrà esperar.