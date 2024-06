Neix una nova manera de trobar feina i buscar talent

La recerca de feina i la contractació de persones fa un pas més. Tres emprenedors han posat en marxa Siiwork, una aplicació que funciona com a plataforma per connectar empreses i possibles candidats: “Feia temps, amb l’Adela –Lola, sòcia fundadora–, aleshores portàvem temes de selecció de personal, que ens vam adonar que la gent entrava per la porta i, a vegades, ja dèiem: hem perdut mitja hora. Vam provar de demanar vídeos, i en lloc de tenir 100 currículums vam passar a tenir 400 vídeos. El motiu? Els interessants veien que realment estàvem interessats a contractar”, explica Susana Fernández, sòcia fundadora i CEO de Siiwork.

La principal novetat rau en el fet que la connexió entre empresa i candidat es fa d’una manera més propera: els interessats en trobar feina tenen l’oportunitat d’aplicar a ofertes de feina mitjançant vídeos personals, amb un màxim de 50 segons, on poden presentar-se i explicar el seu currículum. De la mateixa manera, les empreses poden presentar les ofertes a través de vídeos i la cultura empresarial. “Hem estat força temps anant a les empreses compartint el nostre projecte perquè ens diguessin com ho veien. Quan vam explicar que era més econòmic que les empreses de treball temporal, ràpidament els hi va interessar. La nostra aplicació agilitza el temps de contractació”, afegeix Jordi Clusella, soci fundador de Siiwork.

La plataforma, gratuïta per als candidats –les empreses només pagaran en el cas que es produeixi un Sii (match) entre els interessats, i a partir d’aleshores ja podran veure la informació completa del candidat (DNI i número d’afiliació Seguretat Social)–, començarà en el camp del turisme, restauració i hostaleria, i en els pròxims mesos també hi haurà ofertes i empreses de l’àmbit del comerç, lleure, i dels sectors de la construcció i indústria.

“Tenim convenis signats amb diverses federacions i gremis, que en total aglutinen unes 9.000 empreses. Esperem que progressivament anem sumant candidats per crear comunitat. Volem créixer de manera pausada, per progressivament obrir-nos a Espanya i a altres països d’Europa”, conclou Clusella.