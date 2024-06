Agents cívics contra el soroll de l’oci nocturn. Veïns del Centre de Sabadell, agrupats sota la plataforma Soroll Nocturn, proposen la contractació d’agents cívics per a combatre els problemes de soroll a les nits i una sonometria per mesurar l’abast de les molèsties. “Hem vist que la presència policial és el que més funciona, seria ideal implantar la presència d’aquests agents cívics per a aplacar el soroll”, exposa Pere Vergés, veí del Centre.

“Els residents del carrer de Sant Quirze pateixen una gran problemàtica, creiem que amb aquesta intervenció es podria reduir el problema”, exposa Eulàlia Tatché. Però veïns del carrer de Gràcia també es troben en una situació similar. I han reclamat a l’Ajuntament treure els dos bancs que hi ha al carrer de Gràcia perquè el carrer sigui de pas i no d’estada. “Molts joves aprofiten per seure després de sortir de festa, i ens desperten”, expressa en Pep (nom fictici). Una decisió que l’Ajuntament no contempla: “Els bancs es fan servir, especialment la gent gran, per descansar”, exposen fonts municipals.

El que no descarten és la proposta de la plataforma d’impulsar la figura dels agents cívics i les sonometries “Estem estudiant les mesures, aviat donarem resposta”, asseguren des de l’Ajuntament de Sabadell. Segons els mateixos veïns, els punts més crítics pel que fa a les molèsties per xivarri i soroll al Centre es concentren al passeig de la plaça Major i carrers adjacents i als entorns del Mercat Central.

Un miler de queixes per sorolls

Actualment hi ha un dispositiu específic itinerant de Policia Municipal que divendres i dissabtes a la nit patrulla per aquesta zona per vetllar per la seguretat i el civisme, el respecte dels horaris i perquè la sortida dels locals generi les mínimes molèsties possibles. “Això ha donat els seus fruits, funciona, però no ho soluciona del tot”, exposa Vergés.

Les dades ho corroboren. Al districte 1 –els barris del centre de Sabadell–, es van registrar 1.026 queixes per sorolls o molèsties a la via pública o a l’interior d’habitatges l’any passat, el que representa un 15,6% menys respecte a l’any anterior. Així i tot, continua concentrant la major part de les queixes.

“La solució és difícil, però hem de treballar entre tots per revertir-ho. Dormim amb taps, alguns es mediquen, i, així i tot, el soroll ens desperta”, afegeix en Josep Coll, veí del carrer de Sant Quirze. Els veïns esperen un pas més per compaginar l’oci amb el seu descans. Fins i tot plantegen sumar-se a la plataforma Xavecs, una entitat de Barcelona contra el soroll.