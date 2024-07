Faràs vacances aquest estiu?

Amb l’estiu i la calor aquí, els sabadellencs ja planifiquen i comencen les seves vacances. La costa catalana, els països europeus o alguns destins més exòtics estan entre les travesses dels més viatgers, però no tots marxaran aquest estiu. Per motius econòmics, de feina o per evitar la massificació, alguns prefereixen quedar-se a casa durant els mesos de juliol i agost.

“Vaig una setmana a la Costa Brava i una a França”

Amb l’estiu i la calor aquí, els sabadellencs ja planifiquen i comencen les seves vacances. La Maria Dolors és de les que li agrada aprofitar aquestes dates per marxar i desconnectar de la rutina de tot l’any. Aquest estiu, aprofitarà per visitar dos destins, un de molt conegut per a ella i la seva família, i un de més nou. “Anirem una setmana a la Costa Brava. Cada estiu anem al mateix hotel perquè ja el coneixem i hi estem molt bé, ja és com una tradició. I després també visitarem França durant una setmana”. La sabadellenca, però, encara haurà d’esperar gairebé un mes abans de marxar a gaudir de les seves vacances amb la família. “Marxarem a principis d’agost i tornarem a la meitat del mes, aproximadament”, afirma.

“Marxaré més endavant”

El cas del Jose és totalment contrari. Ell prefereix esperar un temps per viure unes vacances més tranquil·les, lluny de la gentrificació del turisme estival. “Prefereixo fer alguna cosa més endavant. De moment em quedo a casa”, explica. El motiu principal de no marxar durant l’estiu és que “hi ha molta gent i provoca molt estrès, no m’agrada gaire la massificació de gent que és típica d’aquests mesos”. A més, afirma, que un altre gran inconvenient són els preus per viatjar que “estan pels núvols a tot arreu durant l’estiu”. El Jose, en uns mesos, té pensat visitar “Segòvia o Madrid” i explica que prefereix viatjar sol.

“M’agrada conèixer nous països”

Molt més aventurer i curiós és el Josep Alcover que explica entre rialles que “ja des de petit volia conèixer què hi havia més enllà de La Mola”. Enguany, té previst visitar Croàcia. “Encara estic acabant d’organitzar el viatge i la idea és marxar la primera setmana de l’agost. És quan acostumo a estar fora cada any”, afirma. Alcover reconeix que “no m’agrada massa el turisme massiu i prefereixo un tipus de vacances més enfocades a conèixer països on no he estat i descobrir altres cultures”. Entre els seus destins recents destaquen “Irlanda, l’Índia, Mèxic o Nepal”, entre d’altres. Després el Josep també té previst anar “quatre o cinc dies al Pirineu” perquè “soc d’allà i ho faig cada estiu”.