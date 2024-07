El Partit Popular de Sabadell ha demanat a l’Ajuntament que col·loqui una pantalla gegant per veure les semifinals de l’Eurocopa. La selecció espanyola va aconseguir aquest divendres la classificació després de guanyar a Alemanya a la pròrroga (2-1). El combinat nacional buscarà classificar-se per a la final el pròxim dimarts a les 21h davant la selecció francesa.

Els populars sostenen que l’esdeveniment està tenint “un ampli seguiment per part dels veïns de la ciutat” que, afirmen, “es reuneixen a cases i bars de tots els barris”. A més, apunten que la classificació per a les semifinals va ser “celebrada per molts joves amb gran il·lusió”. El partit, amb Cuca Santos al capdavant, també demana que aquesta iniciativa s’allargui en cas que l’equip nacional arribi a la final de la competició i “poder reunir-nos per a animar a la nostra selecció”.