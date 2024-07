El CE Sabadell supera la barrera dels 1.000 socis

Bon ritme. El Centre d’Esports ha superat la barrera dels primers mil socis, una xifra lleugerament superior al mateix moment de la passada temporada per exemple. Una dada esperançadora tenint en compte el descens a Segona Federació. El lema ‘Ara més que mai’ de la campanya ha tingut un efecte revulsiu.

D’altra banda, també s’està produint una curiosa circumstància: un de cada quatre socis és una alta nova. Des del club es valora molt positivament la resposta per part de l’afició i confia que la presumible davallada que sempre comporta un descens sigui el més lleu possible. De moment, sembla que el suport social es manté intacta quan encara no ha començat ni la pretemporada. Cal recordar que la lliga s’inicia el cap de setmana del 31 d’agost i 1 de setembre.

Pendents de més fitxatges

Després de la desena incorporació de Javi Delgado, procedent de la Gimnàstica Torrelavega, la direcció esportiva treballa de valent per completar la plantilla o tenir el màxim nombre d’efectius quan David Català i el seu staff tècnic comenci la pretemporada la setmana vinent. De moment, de la passada temporada només estan confirmats els joves Pau Fernández i Javi Morcillo i Marc Vargas, que torna de la cessió al Badalona Futur. S’està pendent de la renovació de Marc Marruecos, Marru, que sembla estancada.

Els fitxatges han estat fins ara: Gianni (R. Murcia), David Cámara (Intercity), Ton Ripoll (Lleida Esportiu), Albert Orriols, Urri (UE Olot), Sergio Cortés, Alfredo Pedraza i Peque Polo (Badalona Futur), Juanma Garcia (Orihuela), Gonpi (Cornellà) i Javi Delgado (Gimnàstica Torrelavega).

Sona el central Alejandro Pereira (Fabril)

Un dels objectius és un central sub’ 23 i a les últimes hores ha sonat amb força el nom d’Alejandro Pereira, que la passada temporada va jugar un total de 20 partits al Fabril, filial del Deportivo de la Corunya, al grup I de Segona Federació. Nascut a Barcelona fa 22 anys, Pereira també ha defensat anteriorment la samarreta del Lleida Esportiu.

En l’extens capítol de sortides, s¡ha confirmat de manera oficial el fitxatge de David Astals pel UD Ibiza, on coincidirà amb Marc Domènech, mentre el central Pau Resta estaria molt a prop del Gimnàstic de Tarragona.