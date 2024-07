Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades publicades en les últimes hores al Diari.

Són 22 genis amb un talent artístic que traspassa fronteres. Han seduït des de les principals ciutats del món fins a racons ignots gràcies a l’idioma universal que és l’amor per a la cultura. No hi són tots, però tots el que hi són tenen una cosa en comú: ens fan sentir orgullosos. Alhora, tenen la responsabilitat de situar la ciutat al mapa cada vegada que algú a l’altra punta del planeta, admirat, els pregunta d’on són. De Sabadell, al món.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per una presumpta agressió sexual al voltant del riu Ripoll, segons han confirmat al Diari fonts policials. Els fets es van produir dilluns a la tarda, al voltant de les 18 h, quan la víctima estava corrent per la zona i va ser atacada per un individu.

Molts sabadellencs seguiran el partit de la selecció espanyola a través de la pantalla gegant al parc de Catalunya. Allà es projectarà la final de l’Eurocopa, que enfrontarà els de Luís de la Fuente contra la selecció anglesa.

L’Ajuntament de Sabadell, a través de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, ha atorgat més de 7 milions d’euros dels fons Next Generation de la Unió Europea (UE) en subvencions per rehabilitar energèticament habitatges de tota la ciutat.

Les obres per transformar l’edifici Llac Center, a l’Eix Macià, continuen endavant. Ja està inaugurada la residència d’estudiants situada a les dues torres superiors i, en paral·lel, s’està treballant en la reconfiguració de l’espai comercial que hi haurà amb accés a peu de carrer, en el qual hi haurà establiments com Mercadona, Sanitas i Burger King, entre altres.