Marru es converteix en el nou Manolo García o Sergio Iglesias del CE Sabadell

Aquest dimecres, el Sabadell 24/25 inicia la pretemporada per afrontar la dura temporada a Segona Federació i ho farà amb una plantilla gairebé nova. Marc Marruecos, Marru, s’ha convertit en l’únic futbolista de la primera plantilla que va disputar minuts la passada temporada que continuarà. Podríem afegir el porter Froi Leal, però no va arribar a debutar, i els joves Pau Fernàndez o Javi Morcillo van pujar del juvenil.

La desbandada dels ‘herois del descens’ ha estat, doncs, absoluta. El club ha mantingut contactes amb diversos jugadors per renovar, però finalment cap ha decidit fer-ho. Alguns ja tenen nou destí. Un dels últims ha estat Álex Gualda, qui ha marxat al UD Logroñés, també de Segona Federació, mentre el central Pau Resta s’ha decantat per una bona oferta d’un club de la Primera Divisió polonesa quan semblava gairebé lligat pel Nàstic de Tarragona.

D’aquesta manera, el jove Marru emula els casos de Manolo García o Sergio Iglesias en situacions idèntiques. El Sabadell 92/93 va baixar de Segona A a Tercera Divisió (doble descens, esportiu i administratiu) i només va continuar el central nascut a la nostra ciutat, Manolo García. També el porter Jordi González havia estat en dinàmica de primer equip -en l’època de N’Kono i Melgar-, però no havia debutat. García, qui va debutar en el primer equip la temporada 88/89 amb José Luis Romero a la banqueta, va mantenir-se a Tercera com un dels grans capitans i encara tindria continuïtat unes temporades més.

El descens de la 2006/07 de Segona B a la quarta categoria del futbol espanyol -encara la Tercera Divisió- també va ser traumàtic en el vestidor. Amb Ramón Moya com a nou entrenador, la plantilla va ser totalment nova… amb una única excepció: el migcampista Sergio Iglesias. El gadità va voler quedar-se -tot i que el club va insistir en la seva marxa- i va contribuir a la primera volta de manera notable. En el mercat d’hivern va canviar d’aires.

Treure’s l’espineta del gol

Ara, es repeteix la mateixa situació i el jove Marru (22 anys) és l’únic supervivent de la plantilla del descens. Això sí, tampoc hi era quan va començar la temporada. Ell havia fitxat pel filial, procedent del Rubí, i va convertir-se en el màxim golejador fent 8 dianes en 9 partits. Això va cridar l’atenció del primer equip. Gerard Bofill el va fer debutar al Johan Cruyff, disputant els últims 6 minuts d’un duel d’infaust record (4-1), i també va jugar 2 minuts contra el Lugo en el seu debut oficial a la Nova Creu Alta.

Amb Óscar Cano guanyaria protagonisme, passant per davant de jugadors com Manel Martínez o Baselga. La seva primera titularitat seria contra el Rayo Majadahonda a casa (1-1), encadenant cinc partits a l’onze inicial. Després, la seva participació quedaria més repartida fins a totalitzar un total de 945 minuts en un total de 24 partits. Després d’unes llargues negociacions, Marru ha apostat pel Sabadell amb ganes de treure’s l’espina del descens i també estrenar-se com a golejador en el primer equip, la seva assignatura pendent.