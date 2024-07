L’escultura Monument a Campoamor, de l’artista sabadellenc Benet Ferrer, serà rehabilitada en els pròxims mesos per part de l’Ajuntament. Està situada a la rotonda entre el passeig del Comerç i el carrer de Goya i té 36 anys; va ser instal·lada el 1988.

Fa anys que la peça està deteriorada i la Junta de Govern Local va aprovar aquest passat dilluns el primer pas per actualitzar-la. Fonts municipals expliquen que el projecte de rehabilitació “consisteix en reforçar la part interior de l’estructura metàl·lica i tornar a pintar la totalitat de l’escultura segons els colors originals: blau, vermell, negre, groc i blanc grisós”. Ara s’ha signat l’aprovació inicial i s’ha estimat un pressupost de poc més de 61.000 euros per dur a terme la iniciativa, però encara queden diversos passos administratius fins que puguin començar les obres, la qual cosa no serà fins d’aquí a diversos mesos, encara per determinar.

Benet Ferrer, consultat pel Diari, explica que “si la pinten i la deixen com estava, estaré molt content”. Els serveis tècnics de l’Ajuntament, diu, “tenen tota la documentació, colors i referència de colors. Algun amb els anys no es fabrica, però es pot fer sense problema”. El sabadellenc es mostra esperançat de poder veure rehabilitada aquesta escultura, que va elaborar fa prop de quatre dècades, i que actualment “sap greu que estigui així”: rovellada, malmesa i descolorida. L’obra fa 15 metres d’alt i pesa 5.470 kg. La profunditat de la fonamentació és de 3,5 metres.

El Monument a Campoamor és una obra abstracta en forma d’obelisc amb la qual l’artista volia mostrar “un pal de situació, un lloc de pas per on hi ha un moviment important de persones”, per la proximitat de l’escultura amb l’estació de Rodalies Sabadell Sud.