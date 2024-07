El Sabadell 24/25 es posa en marxa amb una renovació total i l’objectiu de l’ascens

El Sabadell 24/25 ja està en marxa. Amb una sessió gairebé protocol·lària, aquest dimecres a la Nova Creu Alta, amb la presència d’uns dos-cents aficionats a la zona de tribuna, ha començat oficialment la pretemporada i la cursa que només té un objectiu final: l’ascens a Primera Federació.

Cinquanta-tres dies després de viure el segon pitjor fracàs esportiu de la història del club. Cinquanta-tres dies després d’una de les tardes més vergonyoses d’un equip arlequinat… Cinquanta-tres dies després… Potser ha arribat el moment de passar pàgina i centrar-se en aquest camí que va iniciar-se ahir amb un denominador comú: foc nou. S’obre una nova etapa sota el lema del ‘Ara més que mai’ ideat pel mateix president, Pau Morilla–Giner, que pretén fer pinya i donar l’impuls i l’energia vital des de tots els àmbits, començant per l’afició, pilar bàsic. Precisament, abans de l’acte una representació de les Penyes han fet una petita arenga als jugadors.

L’àrea esportiva ha estat, lògicament, la més afectada. No és una novetat la desbandada general quan es produeix un descens d’aquesta magnitud. Ja ho va viure el Centre d’Esports la temporada 92/93 i la 05/06. En ambdós casos, només va quedar un ‘supervivent’ del vestidor: Manolo García i Sergio Iglesias respectivament. Ara, aquest curiós paper li ha tocat al jove Marc Marruecos, Marru, l’únic dels jugadors del curs passat que va disputar minuts a la lliga. Podríem afegir el porter Froi Leal, inèdit, i els joves Pau Fernàndez i Jordi Morcillo amb un fugaç protagonisme.

Sis peces per arribar

El director esportiu, Lucas Viale, va afrontar el repte d’aquesta reconstrucció esportiva juntament amb el tècnic David Català. De moment, han pogut crear una estructura de plantilla, però encara queden almenys sis peces importants per arribar. Tampoc es vol un vestidor molt ampli.

De moment, ahir van saltar a la gespa de l’Estadi creualtenc un total de 25 jugadors. Onze són fitxatges. La resta, futbolistes de la Base -filial i juvenils- més el retorn de Marc Vargas (després de la cessió al Badalona Futur) i el cas del davanter Kemo Cissé, d’origen senegalès, que estarà a prova. Després del seu pas pel Girona B, la passada temporada va jugar al Peralada i el Rotonda de la Sèrie D del Calzio. La porteria està tancada i la zona ofensiva, gairebé, a l’espera de concretar alguna oportunitat. El mig del camp i la defensa són les línies amb més mancances.

Primer amistós contra el Nàstic

L’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer tornarà a ser el principal escenari de la pretemporada, combinant sessions amb la Nova Creu Alta i Olímpia, per no perdre el contacte amb la gespa artificial que es tornarà a trobar el Sabadell la pròxima temporada. Dimarts vinent, per cert, s’espera conèixer el calendari d’una lliga que arrencarà el cap de setmana del 31 d’agost i 1 de setembre.

El primer amistós serà el dissabte 27, a la Nova Creu Alta, davant el Nàstic (20 h) i el segon ja confirmat, el dissabte 3 d’agost a les instal·lacions Royalverd contra el Barcelona At., a porta tancada. El 17 d’agost (19.30) serà el partit de presentació oficial a la Nova Creu Alta davant l’Andorra.

Cos tècnic

El cos tècnic encapçalat per David Català estarà integrat pel segon, Aitor Maeso (ex Manresa); Marc Giménez, preparador físic; Toni Texeira (ex Prat), entrenador porters; i Gerard Puentes, analista. Continuen Miguel Angel Rodríguez (delegat) i Agustín Fernández (cap serveis mèdics).

Plantilla actual

Porters: Gianni Cassaro, Froi Leal, Lluc Matas.

Defenses: Diego Cámara, Alfredo Pedraza, Juanma Garcia, Pau Fernández, Marc Vargas, Marco Martínez (filial), Nico Olmedo (filial), Eloi Martínez (juvenil).

Migcampistes: Sergio Cortés, Albert Orriols (Urri), Javi Morcillo, Hugo García (filial).

Davanters: Ton Ripoll, Marru, Peque Polo, Gonpi, Javi Delgado, Alya Cámara, Miquel Ustrell, Sahel, Quim Utges (filial), Kemo Cissé (a prova).

