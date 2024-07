Sabadell rebrà 120.000 euros per millorar l’espai entre el riu Tort i el Ripoll

L’Ajuntament de Sabadell rebrà una subvenció de 120.000 euros per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per millorar l’estat ecològic de l’àmbit de l’aiguabarreig, on conflueixen el riu Tort i el riu Ripoll. L’actuació es portarà a terme en el marc dels objectius previstos en l’Estratègia de desenvolupament àmbit Ripoll 2030 Sabadell.

El projecte inclou accions de renaturalització i de millora de la biodiversitat i de la connectivitat del curs fluvial del riu Tort amb el riu Ripoll, amb sistemes de bioenginyeria i per afavorir la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Busquen recuperar l’hàbitat fluvial, la restauració dels talussos, camins i espais adjacents de Can Bastida, l’erradicació de les espècies invasores i la plantació d’espècies herbàcies, arbustives i arbrers a les lleres baixes i altes.