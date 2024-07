Mor l’exentrenador del CE Sabadell Luis García ‘Luiche’, fitxat a l’Hotel Bellaterra

El Centre d’Esports Sabadell és un dels clubs que ha mostrat el seu condol a les últimes hores per la mort de Luis García Martínez, ‘Luiche‘, tècnic que va dirigir la plantilla arlequinada en el primer tram de la temporada 91/92. Tenia 83 anys i ha estat enterrat a la seva localitat natal, Villena (Alacant).

Va ser una de les incorporacions més mediàtiques del moment, per encapçalar un projecte que tenia com a únic objectiu l’ascens a la Primera Divisió després del retorn a la presidència de Rafael Arroyos. Van arribar jugadors amb passat a la màxima categoria i fins i tot internacionals, cas del porter N’Kono, Bossio, Zurdi, Añón o el brasiler Gilson.

El club va voler un entrenador amb caràcter i l’experiència d’haver pujat a Primera Divisió. L’escollit va ser ‘Luiche‘, qui venia d’una gran etapa en el CD Castellón. Va assolir l’ascens a l’elit en la temporada 88/89 i la permanència en la següent. En la 90/91, tot i una gran reacció final, no va poder evitar el descens a Segona. El tècnic alacantí s’havia guanyat un bon cartell i també una certa popularitat per frases com la seva famosa teoria de la triple ‘uve‘: voluntat, valor i ‘vuevos‘. És a dir, demanava d’una manera molt particular el màxim rendiment als jugadors.

El seu fitxatge també va ser curiós, portat amb un màxim secretisme per part del club. De fet, el contacte definitiu per signar el contracte no es va fer a les oficines de la Nova Creu Alta, per evitar la presència dels mitjans de comunicació, sinó que tot es va fer a l’Hotel Bellaterra, situat en l’àrea de servei que connecta amb l’autopista.

Després d’una pretemporada irregular, amb una estada a Aínsa, l’inici de la lliga no va ser l’esperat. El Sabadell no va guanyar cap dels primers cinc partits: derrotes al Benito Villamarín davant el Betis (2-1) i el Santiago Bernabéu contra el filial madridista (2-1). A la Nova Creu Alta, un trist empat davant el modest Avilés Industrial (0-0) i derrotes contra Rayo Vallecano (1-2) i Celta (0-1). L’única victòria de Luiche com a entrenador arlequinat va arribar en la sisena jornada a Santiago de Compostel·la amb un gol de Roberto Elvira (0-1). A la Copa del Rei es va desfer de l’Eivissa amb un 2-0 a la tornada.

La paciència de la directiva es va esgotar amb el 0-1 contra el Celta que va desfermar les protestes de l’afició. El Sabadell que havia d’optar a l’ascens ocupava posicions de descens. Luiche va ser destituït. El tàndem Antonio Olmo-Julià Garcia va ocupar el seu lloc fins al final de la primera volta, quan va arribar el veterà Pepe Martínez per assolir la permanència, lluny dels objectius inicials.

Luiche també va dirigir altres equips en la seva carrera com el Novelda, Eldense, Yeclano, Cartagena o Alcoyano, amb el qual va ser adversari del Centre d’Esports a Segona Divisió B.