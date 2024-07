Creus que ha crescut l’incivisme a Sabadell?

Les últimes setmanes, hi ha hagut una onada de successos a Sabadell entre incendis, robatoris, queixes per brutícia i fins i tot baralles amb fatal desenllaç. Això ha provocat un clima de frustració entre alguns sectors de la població que consideren que a la ciutat ha crescut l’incivisme en tots els sentits.

És el cas del Carlos Pareja que subratlla que “no sé ben bé si és un tema d’incivisme, falta de cultura o empatia, però en general ha crescut molt en els últims anys”. A més, el sabadellenc creu que “no és un tema polític” i ve més derivat de “la cultura en general que està predominant ara entre les famílies i a les escoles”. Com a exemples d’aquesta falta de civisme, Pareja destaca “la brutícia als carrers i les escombraries que molta gent les tira fora dels contenidors o no recicla i tira la brossa a on no toca”. El Carlos és veí de la Creu de Barberà i opina que en els barris, aquesta falta de cura és molt més evident. “Això crec que sí que és un tema polític i ho vull reivindicar: els barris estan molt més descuidats que la part més cèntrica de la ciutat”, afirma.

En la mateixa línia es mostren l’Oriol i la Daniela que també opinen que “la gent cada cop té menys cura dels espais de la ciutat”. Els dos joves sabadellencs ho veuen molt evident en “els contenidors molt grans que sempre tenen les bosses d’escombraries fora” i creuen que és un tema comú entre l’Ajuntament i la mentalitat de les persones: “És conjunt. A vegades falten espais per llençar la brossa i la gent prefereix deixar-la fora i en aquest sentit crec que es podria intentar buidar abans”. Igual que el Carlos, a més, creuen que en alguns barris és més evident. L’Oriol és de Can Rull i la Daniela de la Creu Alta i reconeixen que hi ha una gran diferència en aquest aspecte entre ambdós llocs. “A Can Rull crec que és més evident. Davant de casa meva sempre està la brossa per terra”, reflexionen.

En canvi, a l’altre costat es troba el Joan, que considera que la tendència ha canviat els últims anys. “A mi la sensació que em dona és que ha baixat molt. Fa un temps crec que estava molt pitjor. Ara les zones estan molt més cuidades”. El sabadellenc és veí de la Creu Alta i reconeix que el seu radi d’acció és la zona més cèntrica de Sabadell. “Al barri ha pujat el nivell de vida i això ha provocat que sigui un ambient molt més tranquil. Fa uns anys era molt diferent. Sí que, per la meva experiència personal, tampoc puc opinar sobre altres zones perquè jo em moc pels barris cèntrics de la ciutat”, admet.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ