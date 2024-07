Bea Ortiz comanda l’històric triomf de la selecció espanyola davant els Estats Units

Cop sobre la taula. La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha imposat als Estats Units (11-13) a la segona jornada de la fase de grups dels Jocs Olímpics. El combinat estatal no guanyava les americanes en un gran torneig des del Mundial de Barcelona del 2013. La històrica victòria ha estat comandada per les jugadores de l’Astralpool, especialment per una Bea Ortiz que ha anotat cinc gols.

L’inici, però, entreveia un partit molt més magre. Maggie Steffens ha inaugurat el marcador als 30 segons i malgrat que ha respost una altra ex de l’Astralpool, Elena Ruiz, per empatar, les estatunidenques s’han allunyat aprofitant superioritats (3-1). Aleshores, la selecció estatal ha trobat una bona eina per fer dubtar la forta defensa americana: enviar pilotes a Maica Garcia. La sabadellenca ha escurçat distàncies i, al segon quart, ha començat a provocar una major vigilància a la zona de dos metres per alliberar les seves companyes.

Això ho han aprofitat Judith Forca i Pili Peña per capgirar el marcador. Després que tornés a igualar l’equip nord-americà, Bea Ortiz i Garcia han deixat el mínim avantatge espanyol al descans (5-6). A la represa, la mateixa Ortiz s’ha erigit en la gran MVP del partit i amb quatre gols consecutius ha allunyat les de Miki Oca en el marcador (6-11). Ha reaccionat l’equip d’Adam Krikorian que han respost el parcial negatiu amb un 4-0 que ha reduït la distància a només un gol.

Però ha aparegut Anni Espar per retornar calma a l’equip espanyol i els nervis a l’estatunidenc. La precipitació en l’atac i la falta de claredat han estat protagonistes fins a un minut del final quan Martina Terré ha aturat un penal a Maddie Musselman per certificar el triomf del combinat estatal. Paula Leitón ha arrodonit el seu bon partit l’últim gol espanyol. Un triomf històric i que omple de moral l’equip de Miki Oca que ja té a tocar la primera plaça del grup i somnia que sigui l’any de l’anhelat or.