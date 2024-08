Gonpi, Pedraza i Urri coincideixen: “Hem vingut per la confiança que ens ha transmès el Sabadell”

Les presentacions, de tres en tres, seran habituals aquesta temporada. Àlex González, Gonpi, Alfredo Pedraza i Albert Orriols, Urri, han estat els protagonistes de la segona tongada i han coincidit en un aspecte molt concret a l’hora de decidir-se pel Centre d’Esports: “la confiança que ens ha transmès el club”.

Gonpi, extrem que pot adaptar-se a les dues bandes, arriba procedent del Cornellà, amb el qual va protagonitzar duels aferrissats contra el Sabadell. En l’últim fins i tot va tenir un enfrontament amb aficionats arlequinats quan es retirava substituït del camp, una anècdota que li han recordat en la seva presentació: “això és aigua passada. Els dos equips ens jugàvem moltíssim i és normal alguna reacció per la tensió del partit, però està tot oblidat i ara només penso a donar-ho tot. Estic molt content d’estar aquí i no m’ho vaig pensar gens quan em va trucar el Lucas. Vaig notar la seva confiança i això és el més important després d’haver superat una lesió important com la que vaig patir fa dues temporades”.

Considera que la clau per aspirar a l’objectiu de l’ascens és “la feina del dia a dia. Les sensacions estan sent molt bones i el més rellevant és que al vestidor tenim molt bona gent. Tenim temps de preparar-nos durant tot el mes d’agost per arribar bé al primer partit de lliga al camp del Torrent”. El davanter barceloní de 24 anys es considera un jugador “elèctric” que pot jugar en diferents posicions de l’atac i “amb confiança també tinc gol”. Es va iniciar al futbol base de l’Espanyol i Unificació Bellvitge, abans de finalitzar la seva etapa formativa al Cornellà. Vilassar de Mar, Mataró i el filial del Girona serien els seus clubs sèniors abans de firmar pel Cornellà.

“Un privilegi estar aquí”

El central Alfredo Pedraza, madrileny de 23 anys, és un dels jugadors que han aterrat a la Nova Creu Alta per la vía Badalona Futur. “Quan em va trucar el Lucas no vaig dubtar gens. La confiança és un factor clau per prendre decisions i després del bon any al Badalona, ho tenia molt clar. Interès del Terrassa? Va haver-hi interès de diferents clubs, però el Sabadell va convertir-se en l’opció prioritària. És un privilegi estar aquí, en un club tan gran i amb un projecte ambiciós”.

Tot i la seva joventut, ha conegut diferents equips com el filial de l’At. Madrid, At. Llevant, Ponferradina, San Sebastián de los Reyes o Unionistas. També va militar a La Nucía en una temporada en la qual va enfrontar-se dues vegades al Sabadell, amb victòria al camp alacantí i derrota a la Nova Creu Alta. Ara, afronta aquesta etapa amb un únic objectiu: l’ascens. “La clau de tot plegat sempre és formar un bon grup, com va passar al Badalona Futur, i tenir molt clar el camí. Penso que s’està fent una plantilla jove amb alguns jugadors més experimentats i és una bona combinació. Caldrà donar el 120% en cada partit i això ho sabem molt bé els que ja hem jugat a aquesta categoria en la qual no és el mateix jugar a casa que a fora”.

“Aquest salt és un repte enorme”

L’únic jugador, per ara, que ve d’una categoria inferior (Tercera Federació) és Albert Orriols, Urri, procedent del UE Olot. De totes maneres, fa dues temporades va jugar a Segona i va conèixer la cara amarga del futbol amb el descens. “Per sort, l’any passat va ser tot el contrari i vam fer una gran temporada, sent líder gairebé tota la lliga i pujar com a campions”, ha recordat el migcampista, qui es considera un jugador “molt polivalent”, capaç de fer de doble pivot defensiu, sortir en la construcció o fins i tot exercir de mitja punta.

Urri admet que aquest salt professional suposa “un repte enorme” en la seva carrera i “ha estat clau la confiança que ha demostrat Lucas Viale per incorporar-me. Vull demostrar a la gespa el perquè estic aquí”. De fet, el mateix director esportiu ha confessat que el mes d’abril ja s’havia reunit amb ell per mostrar-li el seu interès a fitxar pel club on estiguis. Ha sigut el Sabadell i aquí està Urri. Sobre la pressió de lluitar a dalt ha comentat que “tocarà arremangar-nos en els moments difícils perquè és una categoria molt complicada. De totes maneres, som conscients del repte de l’equip”.

Fran Mérida: contacte per ara

Lucas Viale ha reconegut que continuen treballant per tancar la plantilla “amb un defensa, dos migcampistes i un davanter” i a les pròximes hores podria caure un o dos fitxatges. De fet, ja existeix un principi d’acord amb un futbolista. El cas de Fran Mérida és especial: “és públic que vaig mantenir una conversa amb ell, com he fet amb molts jugadors. M’agrada parlar directament, cara a cara. La sensació va ser positiva, però es tracta d’una situació embrionària i també cal saber si és factible tirar endavant el fitxatge o no. Ho sabrem els pròxims dies”.

La lesió de Peque Polo no altera els plans. “És una autèntica mala sort. Sabem que el perdrem per un temps, però hem d’analitzar el període de recuperació i no precipitar-nos”. El club emetrà el diagnòstic definitiu a les pròximes hores, però es confirma que té afectat el peroné i la tíbia. Podrien ser quatre mesos fora de combat.