Quins sectors econòmics creixen més a Sabadell?

Sabadell té 78.415 llocs de treball a 30 de juny, dels quals 64.285 llocs pertanyen a la modalitat de treball assalariat i 14.130 a la modalitat de treball autònom. Segons aquestes xifres, la ciutat registra un increment de 2.150 llocs de treball (+2,8%) respecte el mateix moment de l’any passat.

Pel que fa a les dues modalitats de treball, l’assalariat i l’autònom, el comportament interanual esdevé semblant en tots dos casos. D’una banda, es registra un augment interanual dels llocs de treball assalariat del 3,2% (1.990 més). De l’altra, en el cas dels llocs de treball autònom es registra un increment de l’1,1% (160 més). Aquests són alguns dels principals indicadors del nou informe trimestral Infodades, elaborat per l’Observatori de l’Economia Local de l’Ajuntament de Sabadell.

Satisfacció del Govern local

El tinent d’alcaldessa de l’àrea de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, destaca que “tenim bons indicadors de l’evolució positiva i d’estabilitat que presenta la ciutat quant a llocs i centres de treball i que posen en valor la capacitat de seguir prosperant i creixent”.

Per la seva banda, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, també es mostra satisfet i remarca que “l’Ajuntament de Sabadell manté el seu compromís ferm de millorar l’ocupació i la competitivitat empresarial, apostant per preparar professionals i donant suport a les empreses per néixer i créixer”.

Quins sectors creixen més a Sabadell?

Per sectors, el creixement més intens en termes absoluts s’observa en el sector serveis, amb una variació interanual del 2,4%, una taxa que equival a 1.525 llocs de treball més. En segon terme se situa la indústria, amb un creixement interanual del 7% (520 més). La construcció registra un augment del 2,1% del nombre de llocs de treball respecte al mateix moment de l’any anterior (110 més).

L’Infodades constata que el sector que genera més ocupació a Sabadell és el dels serveis, amb 64.975 llocs de treball. En segon terme, la indústria, amb 7.975 llocs i finalment la construcció, amb 5.405 llocs.

Les cinc seccions d’activitat amb més pes són el comerç a l’engròs i al detall que, juntament amb els llocs inclosos en les activitats de reparació de vehicles de motor i motocicletes, sumen 13.575 (el 17,3% del total). A continuació està l’educació, amb 12.120 (el 15,5%), les activitats sanitàries i de serveis socials, amb 8.595 (11%), les indústries manufactureres, amb 7.260 (el 9,3%) i les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 5.650 (el 7,2%). Entre les cinc aglutinen el 60,2% dels llocs de treball comptabilitzats a Sabadell.

Centres de treball

Pel que fa a la xifra de centres de treball a Sabadell, a 30 de juny de 2024 és de 5.170, cinc més que en el mateix moment de l’any anterior. La majoria dels centres de treball de la ciutat (3.974 centres, el 76,9% del total) corresponen al sector serveis. Per sota quedarien els centres de treball de la construcció (645, el 12,5%) i de la indústria (544, el 10,5%).

Les cinc seccions d’activitat amb més pes a Sabadell, pel que fa a la xifra de centres de treball, són el comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 1.314 (el 25,4%), la construcció, amb 645 (el 12,5%), les indústries manufactureres, amb 533 (el 10,3%), l’hostaleria, amb 481 (el 9,3%) i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 420 (el 8,1%). La suma d’aquestes activitats constitueix el 65,6% dels centres de treball de la ciutat.