La Cambra de Comerç de Sabadell ofereix diferents programes i formacions orientades a millorar el desenvolupament d’empreses i professionals de diversos àmbits. Espais on aprendre metodologies i funcionaments, adquirint eines que acaben resultant profitoses en el dia a dia de treballadors i càrrecs amb renovats reptes empresarials.

Dos exemples d’aquests instruments, a disposició del teixit econòmic, són el programa de Capacitació Directiva i el programa de Gestió Comptable de la Cambra. Cursos que, des d’una perspectiva global, aporten coneixement teòric i habilitats d’immediata aplicació per a empreses i professionals que confien en la formació de l’entitat sabadellenca per créixer i cobrir necessitats formatives sorgides amb el temps.

Programa de capacitació directiva

Així, les PIMES de qualsevol sector empresarial, comparteixen sovint la necessitat de capacitar als seus comandaments intermedis perquè disposin dels coneixements i competències necessàries per a afrontar els seus reptes en matèria de management. El perfil d’aquests professionals sol ser el de persones compromeses amb l’empresa, amb una perícia demostrada des d’un punt de vista tècnic i una carrera ascendent dins de la companyia, però, de vegades, amb poca formació en aspectes relacionats amb la gestió, sigui de persones, de recursos o de processos.

Aquest fet els impedeix assolir el seu màxim potencial professional, així com generar un impacte més gran en el negoci des de la seva àrea de responsabilitat. Els professionals que viuen aquesta realitat sovint es troben desorientats perquè perceben les seves limitacions, però manquen eines per a solucionar-les.

En aquest escenari, el Programa de Capacitació Directiva de la Cambra de Comerç de Sabadell té com a raó de ser satisfer aquesta necessitat i proporcionar als participants recursos, seguretat i confiança. “Hem estat tota la vida treballant a l’empresa. Els nostres caps s’han jubilat i hem passat de ser treballadors tècnics a ser directius. L’habilitat no la tens, malgrat que jo tenia certa formació, però no l’havia exercit mai”, explica sobre les motivacions per apuntar-s’hi Yolanda Manzano, de l’empresa Unidroco de Barberà del Vallès.

“És un curs molt pràctic i molt dinàmic, diferent d’altres cursos reglats. A més, vam fer una cohesió de grup molt interessant i això també ens va permetre veure les mancances que teníem a través d’exercicis molt corporatius, amb tot el grup. Té una base teòrica i et dona pinzellades del que necessites saber tècnicament, però el més interessant és que se centra en les teves mancances per saber com polir-les”, resumeix. A través de diferents dinàmiques grupals, els integrants finalitzen la formació amb la satisfacció d’haver obtingut un coneixement que poden aplicar de seguida en el seu dia a dia per dirigir i liderar projectes i equips. “M’ha encantat. Farem una altra jornada al setembre per veure’ns tots perquè va haver-hi molta sintonia i el grup s’ha obert molt. Veus gent que està com tu, en altres càrrecs i circumstàncies, però de qui també pots aprendre”.

En la mateixa línia s’expressa Pere Jaén, també de l’empresa vallesana Unidroco. “Era la primera vegada que anava a un curs així i pensava que hauria d’agafar apunts i asseure’m a una taula a escoltar. De seguida vaig veure que era molt més participatiu. M’ha servit molt, perquè passar a ser directiu sempre costa. M’he pogut fer preguntes que potser no estava fent, per trobar noves respostes”, diu sobre la capacitat d’exercir un rol diferent, amb valors com l’empatia molt presents. “En el curs, repetíem una frase: ‘deixar de fer, per fer fer’. Portes tota la vida fent les coses, i també és important aprendre a fer que les facin els altres”, expliquen tots dos sobre l’experiència, d’unes quaranta hores repartides en diferents sessions setmanals.

Tot el que necessites per dominar la comptabilitat

A banda, l’empresa si vol ser més competitiva ha de controlar, entre d’altres, les despeses, millorar els ingressos i obtenir una major rendibilitat. Cada dia, ha de ser més competitiva i, per aquest motiu, enguany la Cambra ofereix la 16a edició del curs Gestió comptable, pensat per donar les eines per poder-ho gestionar. Té tres objectius bàsics: proporcionar els coneixements conceptuals i pràctics per portar a terme, correctament, la comptabilitat d’una empresa d’acord amb el Pla General Comptable; permetre interpretar els estats comptables de manera que aquests resultin útils per a la presa de decisions; i veure aquells aspectes fiscals que més incideixen en la comptabilitat.

Maria Dolors López, de RCR Economistes i Advocats SL, destaca que les sessions han servit per esvair aquelles incerteses existents abans d’afrontar l’empresa. “Tots els dubtes molt ben resolts, amb totes les facilitats del món”, diu, sobre el curs en què ha participat enguany. “És una inversió que després veus en els resultats. Toques moltes coses a la feina i de seguida entens el perquè de cadascuna”. A més, ella ha ampliat el seu radi d’acció a la companyia, amb contacte amb més parts que fins ara no tenia gràcies al programa de Gestió Comptable. “Coneixia gent que ho havia fet i me n’havien parlat molt bé”. Ara, és ella qui recomana el curs a persones amb perfils semblants al seu.

El curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir els coneixements necessaris per portar la comptabilitat de l’empresa, elaborar els comptes anuals i conèixer les possibilitats de l’anàlisi financera així com tenir una visió global dels principals impostos que afecten a la comptabilitat.

En definitiva, tots dos programes -previstos a partir de l’octubre- són exemples d’un servei amb una translació clara en les rutines que es duen a terme a les empreses, amb formadors d’acreditada experiència i facilitats -tant d’inscripció com de posada en marxa del programa- que permeten al professional compaginar-ho amb les seves tasques del dia a dia.