Bon balanç de la primera setmana dels Jocs per als sabadellencs

Finalitzen els primers set dies de competició als Jocs Olímpics amb un balanç força positiu per als sabadellencs. Únicament Txell Ferré (natació artística) i Carles Coll (natació) falten per estrenar-se a París després d’una setmana de proves on les piscines han estat les grans protagonistes.

Plena de victòries

Començant pel waterpolo, la fase de grups de les dues seleccions estatals ha estat immillorable. Tant la femenina com la masculina han deixat enllestida la classificació després dels tres primers partits. Els de David Martin, amb Sergi Cabanas i Edu Lorrio, es van imposar a Austràlia (9-5), Hongria (10-7) i Sèrbia (15-11) i tenen la primera plaça virtualment certificada, a falta dels duels davant Japó i França.

La femenina, amb Laura Ester, Maica Garcia, Bea Ortiz, Judith Forca, Paula Leitón i la sabadellenca Nona Pérez, sí que ha tancat el primer lloc abans de la darrera jornada davant la Itàlia de Sofia Giustini. Els convincents triomfs de les espanyoles davant França (15-6), els Estats Units (13-11) i Grècia (10-8) han permès les de Miki Oca deixar clara la seva intenció de competir l’or.

Pel que fa a la resta de seleccions, els Països Baixos de Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning tenen la classificació per als quarts de final pràcticament enllestida mentre que la Itàlia de Giustini i la Montenegro d’Stefan Vidovic hauran de guanyar els seus últims compromisos si volen mantenir vives les seves opcions de ser entre els vuit millors de la competició.

A centèsimes del somni

A la natació, el gran protagonista ha estat Sergio de Celis que ja ha nedat una prova individual i una de relleus. A quatre i a vuit centèsimes es va quedar el balear del CN Sabadell de la final del 4×100 lliures i de la semifinal dels 100 lliures, respectivament. Encara li quedarà el 4x10o estils el 3 d’agost amb Carles Coll. En el 4×200 lliures, el masculí, amb Ferran Julià, va acabar en 13a posició i el femení, amb la sabadellenca Ainhoa Campabadal, en 15è lloc, en ambdós casos quedant-se fora de la final. Per altra banda, la colombiana Stefanía Gómez va acabar al 29è lloc als 100 braça, fora de la semifinal.

L’handbol, caixa o faixa a l’ultima jornada

I fora de l’aigua, a l’handbol, els ‘Hispanos’ d’Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández van començar la competició guanyant a Eslovènia (25-22), però han deixat la classificació per al final. Els de Jordi Ribera van perdre davant Suècia (29-26) i Alemanya (33-31) i van guanyar al Japó (37-33). El combinat estatal es jugarà la classificació per als quarts de final a l’última jornada de la fase de grups davant Croàcia el diumenge. Una victòria certificaria la classificació mentre que una derrota deixaria l’equip espanyol pràcticament eliminat. Els sabadellencs, malgrat la irregularitat de la selecció, han anotat gairebé la meitat dels gols totals (52 de 119).

L’única disciplina amb implicació sabadellenca és la natació artística. L’equip espanyol amb Txell Ferré competirà a les tres proves per equips els dies 5, 6 i 7 d’agost amb les rutines tècnica, lliure i acrobàtica, respectivament. A més, a partir del dilluns, les competicions d’equips ja encaren les fases decisives amb els partits d’eliminatòries.