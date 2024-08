Els ‘Hispanos’ guanyen contra Croàcia i es classifiquen per als quarts dels Jocs

La selecció espanyola d’handbol s’ha classificat per als quarts de final dels Jocs Olímpics després d’imposar-se a Croàcia (32-31) en un agònic últim partit de la fase de grups. Un duel a caixa o faixa on els ‘Hispanos’ han decantat la balança gràcies a un gol sobre la botzina del sabadellenc Aleix Gómez, el seu cinquè en el duel. Ian Tarrafeta (4 gols) i Dani Fernández (2 gols) també han fet una gran actuació en el triomf espanyol.

L’equip de Jordi Ribera ha començat controlant el duel i és que han agafat l’avantatge amb el 4-3 i ja no han anat per sota en el marcador en la resta del partit. Aguantant i ampliant progressivament les rendes, els ‘Hispanos’ han aconseguit un avantatge de cinc gols al descans (20-15). No obstant això, al segon temps els croats han entrat amb un ritme més alt i amb un bon parcial s’han començat a aproximar de forma perillosa. Set minuts ha trigat a trencar el parcial la selecció estatal després d’un 0-3 inicial. Ha estat Aleix Gómez des dels set metres el que ha donat un punt de tranquil·litat.

Les distàncies s’han anat mantenint amb un, dos o tres gols d’avantatge. Tot i que amb l’empat en tenia prou el combinat espanyol per ser als quarts, el triomf assegurava un sorteig més favorable. Al tram final, dos gols consecutius d’Ian Tarrafeta han semblat decidir el duel, però un penal a 20 segons pel final ha igualat l’enfrontament per primer cop des del 8-8. Aleshores, en l’últim atac del partit, Aleix Gómez ha culminat una jugada ràpida per fer esclatar la banqueta de Jordi Ribera i tancar el triomf espanyol. Als quarts de final, els ‘Hispanos’ s’enfrontaran a Egipte el dimecres.