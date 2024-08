Afectacions a l’R4 de Rodalies per treballs de manteniment

El servei de Rodalies de les línies R3, R4 i R11 es veurà afectat durant l’agost per treballs d’inspecció dels murs protectors de via que executarà l’administrador d’infraestructures públic Adif en diverses fases i trams. Renfe establirà transport alternatiu per carretera en els casos d’interrupció de la circulació ferroviària, que només es donaran al tram de l’R3 entre Torelló i Puigcerdà.

Pel que fa l’R4 -servei que uneix Sabadell i el Vallès amb Barcelona- l’afectació se centrarà el cap de setmana del 17 i 18 d’agost. Entre les 8 i les 18 hores se circularà per via única entre Manresa i Terrassa, fet que provocarà que els trens augmentin el temps de recorregut en aquest tram.

L’afectació la línia R3 es concentrarà en el cap de setmana del 10 i 11 d’agost per actuacions entre Puigcerdà i Torelló; mentre que a l’R11 es farà els dimecres 21 i 28 d’agost.

L’adaptació del servei de Rodalies se suma als canvis en els horaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que des d’aquest passat dilluns ja circulen amb les freqüències del mes d’agost.