La selecció espanyola femenina de waterpolo goleja i es classifica per a les semifinals dels Jocs

Volen l’or i ho han deixat clar en tot moment. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha golejat el Canadà (8-18) als quarts de final dels Jocs Olímpics i continua comptant els seus partits per victòries. L’equip de les jugadores de l’Astralpool, Maica Garcia, Judith Forca, Bea Ortiz, Paula Leitón i Laura Ester, i la sabadellenca Nona Pérez, ha dominat d’inici a final davant les nord-americanes.

I és que les de Miki Oca han sortit decidides a resoldre l’eliminatòria per la via ràpida. El primer parcial ja mostrava un decantat 2-6 favorable a les espanyoles. Malgrat que al segon ha estat més igualat, la distància ha continuat engrandint-se fins al 4-10 al descans. Una diferència definitòria amb encara mig partit per davant. Amb el canvi de porteria, un nou 0-3 ha acabat de sentenciar i arrodonir el triomf.

Els últims vuit minuts han estat anecdòtics. El Canadà ha aprofitat per anotar algun gol més, i la selecció estatal per repartir minuts i donar descans als pesos pesants de l’equip fins al 8-18 definitiu. Bea Ortiz ha anotat tres gols i continua com a màxima golejadora del torneig i Maica Garcia i Judith Forca n’han fet dos. D’aquesta manera, l’equip de Miki Oca es troba a només un triomf d’assegurar medalla. A les semifinals hi haurà duel entre jugadores de l’Astralpool, el rival sortirà del partit entre la Itàlia de Sofia Giustini i els Països Baixos de Maartje Keuning i Van der Sloot.