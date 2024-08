Escola Pia i CN Sabadell ja coneixen el seu calendari a Segona B

Escola Pia i CN Sabadell ja coneixen el seu full de ruta en una nova temporada a Segona B. Els dos equips sabadellencs venen d’una temporada tranquil·la, on no van patir ni per dalt ni per baix. Enguany, ambdues plantilles han patit força canvis. En el cas dels nedadors, Jordi Marin agafa un equip que comptarà amb sis peces noves. Als escolapis, el club ha anunciat cinc baixes i dues incorporacions.

L’estrena a la lliga del Club Natació serà a casa davant un nouvingut a la categoria, Futsal Lleida Lamsauto el cap de setmana del 14 de setembre. El Futsal Pia arrencarà a la pista del Covisa Manresa, que es va quedar a tocar de l’ascens a Segona Divisió la temporada passada.

Els derbis, a la primera volta al pavelló del Nord el 14 de novembre, a la jornada 10. A la segona, el 15 de març a Can Colapi, a la jornada 25, a sis partits per acabar la competició. Els nedadors acabaran la lliga a casa davant el Ye Faky, de la Comunitat Valenciana, mentre que els escolapis tancaran la temporada a la pista del Bisontes Castellón el 30 de maig.

Consulta el calendari complet aquí.