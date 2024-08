El CE Sabadell guanya amb solvència al Prat (0-2)

El Sabadell de David Català continua carburant, agafant sensacions i convencent. El Centre d’Esports s’ha imposat al Prat (0-2) en el quart amistós de pretemporada. Els arlequinats han estat molt superiors i han aconseguit el triomf gràcies als gols de Pol ‘Junior’ i Rubén Martínez, un a cada part. Avui, en un context nou, amb gespa artificial i un rival d’inferior categoria, l’equip de Català s’ha mostrat molt solvent.

El marcador, ja al primer temps, ha pogut ser d’escàndol. Amb una mica d’encert, el Centre d’Esports podria haver marxat a vestidors amb un avantatge considerable. Les primeres accions de perill han estat de Sergio Cortés i Júnior, amb rematades desviades, i també Marc ‘Marru’ ha pogut fer el primer en una bona acció individual que no ha pogut culminar. El Prat buscava ser protagonista amb la pilota, amb possessions llargues i construint joc des del darrere, però la pressió del Sabadell i les ajudes per dins, han matingut el perill lluny de Froi Leal i Lluc Matas, pràcticament inèdits durant tot l’enfrontament.

El camí del gol ha arribat en l’ocasió menys clara dels homes de David Català. Una pilota llarga que ha lluitat i guanyat Pol ‘Junior’ en carrera amb els dos centrals, ha acabat al fons de la xarxa després d’una gran vaselina del davanter. Amb el 0-1, la passa endavant ja ha estat definitiva. Juanma Garcia ha pogut fer el segon i Alfredo Pedraza ha fallat una ocasió claríssima a porta buida. També el porter Aleix Ruiz ha hagut de ser protagonista amb una gran aturada a Quim Utgés en una transició ràpida. Una primera part immaculada on el resultat ha estat molt curt. L’única nota negativa del primer temps, el canvi d’Hugo Garcia per molèsties.

A la segona part, malgrat que ha baixat el ritme i el volum d’arribades, el Centre d’Esports ha tingut bones opcions d’augmentar la renda. Només començar, Alya Camara ha malbaratat un mà a mà després d’una bona passada de Rubén Martínez. També Javi Delgado amb una rematada blocada per un defensor i Rubén Martínez amb un xut desviat han pogut posar el 0-2. I si a la primera meitat, la nota negativa ha estat el canvi d’Hugo Garcia, a la segona el malparat protagonista ha estat Diego Cámara que s’ha retirat del terreny de joc coix.

Pocs minuts més tard, ha arribat la sentència. L’enèsima passada a l’esquena de la defensa l’ha aprofitat Alya per regalar el seu segon gol d’arlequinat a Rubén Martínez, que no ha fallat a boca de canó. Ha pogut retallar el Prat als instants finals després d’una errada de Lluc Matas en sortida de pilota, però una bona acció defensiva d’Adrián Salguero ho ha evitat. Encara Martínez ha pogut fer el tercer després d’una recuperació de Javi Delgado, però el marcador no s’ha mogut més. El pròxim compromís dels de David Català serà a la Copa Federación davant el Badalona.