12 medalles amb accent sabadellenc a París 2024

La cerimònia de cloenda va posar punt final als Jocs Olímpics de París 2024. En clau sabadellenca, les olimpíades d’enguany van ser històriques. 21 esportistes amb vinculació a la ciutat van acudir a terres gal·les i 12 van marxar a casa amb una medalla penjada del coll. Sis sabadellencs i sis més del CN Sabadell van triomfar a la cita olímpica.

L’anhelat or del waterpolo femení

Començant pel gran èxit del waterpolo femení, les sabadellenques Maica Garcia, Judith Forca i Nona Pérez van escriure el seu nom amb lletres d’or convertint-se en les primeres esportistes nascudes a la ciutat en ser campiones olímpiques. La selecció espanyola va ser la gran dominadora del torneig, guanyant tots els partits i sent el rival a batre des de l’inici. Després de les plates guanyades a Londres 2012 i Tòquio 2020, les espanyoles tenien clar que aquest havia de ser l’any. De fet, Garcia, Forca i Pérez ja ho van deixar molt clar en les entrevistes al Diari de Sabadell prèvies als Jocs.

Aquest or també és la culminació a una carrera excelsa de Maica Garcia, gran referent de la generació guanyadora de la selecció i de l’Astralpool. Garcia somniava a aconseguir un or olímpic que per fi és una realitat i completa la seva nòmina de títols per assolir. La boia sabadellenca va tornar a ser decisiva anotant el penal decisiu a les ‘semis’ i tres gols a la final. “Estic en ‘shock’. No puc ni parlar”, deia després del triomf als canals oficials dels Jocs. “Encara he d’assimilar que per fi ho hem aconseguit”, afegia. També van formar part de l’èxit les jugadores de l’Astralpool, Laura Ester, Bea Ortiz i Paula Leitón.

Sense marxar del waterpolo, els Països Baixos de Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning, que es van quedar fora de la lluita per l’or a les semifinals davant Espanya, van aconseguir un agònic bronze. Les neerlandeses es van imposar als Estats Units al partit pel tercer lloc (10-11) amb una espectacular remuntada capitanejada i comandada per Van der Sloot, autora de sis gols, entre ells el decisiu sobre la botzina. Al masculí, la selecció espanyola del capità de l’Astralpool, Edu Lorrio, i el sabadellenc Sergi Cabanas va acabar en sisè lloc. L’equip de David Martin va caure als quarts davant Croàcia i, després d’imposar-se a Itàlia, va perdre el partit pel cinquè lloc contra Grècia. La Montenegro d’Stefan Vidovic va caure a la fase de grups i la Itàlia de Sofia Giustini va finalitzar en sisè lloc.

Bronze amb 17 anys per a Ferré

No sortim de la piscina per parlar de la que va ser la primera medalla amb accent sabadellenc a París: la natació artística. Txell Ferré, la primera nedadora artística formada al CN Sabadell en uns Jocs, es va penjar el bronze. La manresana encara ha de complir la majoria d’edat, però ha anat cremant etapes a una velocitat endiablada. Amb l’equip espanyol, Ferré va acabar en segon lloc a la rutina tècnica i en quart a la lliure i l’acrobàtica. “Vull donar les gràcies a tots els que m’han donat suport durant aquest temps. No m’he sentit sola en cap moment. Estic molt emocionada“, declarava a les xarxes del COE, després de confirmar-se la medalla de bronze.

La suma de les tres puntuacions les va deixar en la tercera posició a la classificació general per equips, només per darrere de la Xina i els Estats Units. Un bronze de gran mèrit dotze anys després de l’últim podi de l’artística (en aquell moment era sincronitzada) nacional.

Més discreta va ser l’actuació de la natació. Ferran Julià va nedar el 4×200 lliure acabant en tretzè lloc mentre que Carles Coll va estar en el relleu del 4×100 estils, que va quedar desqualificat per una mala sortida del tercer espanyol del CN Sabadell, Sergio de Celis. El balear va ser el gran protagonista competint en tres proves. A més dels estils, també nedar el 4×100 lliure aconseguint el rècord d’Espanya i quedant-se a 4 centèsimes d’accedir a la final. A la prova individual on va estar, De Celis va acabar primer de la seva sèrie, però es va quedar a vuit centèsimes de la semifinal. La sabadellenca del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, va estar al 4×200 lliure que va finalitzar en quinzè lloc, lluny de la final. Per altra banda, la colombiana del Club Natació, Stefanía Gómez va ser en els 100 braça, també lluny de les ‘semis’.

Fora de les piscines, bronze dels ‘Hispanos’

L’altre gran èxit sabadellenc va ser fora de la piscina, en concret al 40×20 de la pista d’handbol. Els ‘Hispanos’ van aconseguir un meritori i treballat bronze olímpic, repetint el resultat de Tòquio 2020. La selecció espanyola es va quedar a una passa de lluitar per l’or després de perdre la semifinal davant Alemanya en un partit agònic que van decidir les aturades d’Andreas Wolff. Al duel per tercer lloc, els de Jordi Ribera es van imposar a Eslovènia en nou enfrontament que es va decidir sobre la botzina (23-22).

Els sabadellencs van portar el pes ofensiu de l’equip. Aleix Gómez va ser el màxim golejador de l’equip estatal amb 48 gols, mentre que Ian Tarrafeta va ser decisiu als quarts de final i Dani Fernández va culminar un excel·lent torneig sent escollit a l’equip ideal dels Jocs en la posició d’extrem esquerre. “Estic molt content. És una bogeria tot el que hem viscut. És la definició de felicitat completa”, explicava Fernández a RNE.