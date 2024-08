El diputat socialista i primer tinent d’alcaldessa de Sabadell Pol Gibert serà el nou Secretari General d’Empresa i Treball, convertint-se així en el número dos del conseller Miquel Sàmper. En una missatge a X, Gibert ha agraït la confiança del president Salvador Illa i del conseller, i ha remarcat que comença “un nou repte” per aportar “força i experiència per impulsar la tercera gran transformació de Catalunya”.

Gibert, que substituirà en el càrrec Oriol Sagrera, acumula nou anys d’experiència com a diputat i portaveu en diferents comissions del PSC. El passat mes de maig, va formar part de la llista del PSC per Barcelona com a número 7. A Sabadell, és primer tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Projectes Estratègics.

La notícia també ha generat satisfacció en l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha felicitat la seva mà dreta al consistori amb un missatge a X.