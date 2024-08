“Es recomana que la gent indicada es vacuni contra la Verola del Mico”

El govern i les comunitats autònomes han acordat en la reunió de la Comissió de Salut Pública per analitzar la situació de la Verola del Mico (Mpox) “reforçar les mesures per la detecció i el control” del virus, especialment en la vigilància de les noves variants que s’han detectat.

“A la comunitat de la salut ens preocupa especialment la nova soca, que fa un quadra clínic diferent, té una mica més de gravetat i fa una afectació cutània més extensa”, apunta la doctora Anna Marrón, del servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Pot fer febre, mal de cap, tos, miàlgies, mal de coll i el més característic són les lesions cutànies, com pústules, que se situen en zones genitals, perianals i a la boca – i que amb la nova variant poden ser encara més visibles–. Així, la doctora del Taulí fa èmfasi en la importància de fer un bon diagnòstic i consultar els professionals “si es tenen símptomes o s’han tingut exposicions de risc”. També recomana que “la gent que està indicada es vacuni i que tothom estigui en situació de vigilància”.

Es va controlar el brot de 2022, amb una trentena de casos al Taulí

Al Taulí, l’any 2022 es van atendre uns 30 casos –contagiats durant l’onada vírica que hi havia aleshores–, l’any passat no va haver-hi cap cas i aquest 2024, ja se n’han visitat un parell i s’està a l’espera dels resultats d’un tercer malalt. Amb la campanya sanitària que es va fer el 2022, es va aconseguir controlar la malaltia i a finals del maig del 23 es va declarar l’aturada d’aquesta alerta internacional, que ara s’ha reactivat arran d’un augment de casos.

De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) nega que la Mpox sigui “la nova covid” i assegura que Europa “sap com controlar” la propagació del virus.

Vacunar-se si he viatjat?

Per ara, es manté l’estratègia de vacunació dels grups de risc en els col·lectius amb pràctiques sexuals de risc o riscos derivats del seu tipus de feina, i s’estudiarà la vacunació a “grups concrets” de persones que viatgin a països amb casos. Així, la Comissió de Salut Pública descarta per ara vacunar al 100% dels viatgers que vagin a zones afectades i ho farà “en funció del tipus de viatge i característiques personals”. Així mateix, i segons el Ministeri de Sanitat, es manté la intenció de fer la donació de dosis de vacunes als països afectats, com a “principal prioritat per al control de l’emergència”.