Miguelete, últim fitxatge sènior del CE Sabadell

Amb la classificació per a la fase estatal de la Copa Federació va acabar el cap de setmana i amb l’última incorporació sènior comencen els últims cinc dies de mercat de fitxatges. El CE Sabadell ha anunciat l’arribada de Miguel Ángel Ramírez, més conegut com a Miguelete, procedent del Recreativo de Huelva. El jove atacant andalús compta amb gairebé un centenar de partits d’experiència a Primera Federació.

Miguelete, nascut a Jerez fa 23 anys, ja sap què és jugar a Catalunya i és que va estar algunes temporades al futbol base del Barça. Després va passar pel Betis i el salt a sènior el va fer amb la Peña Deportiva la 20-21. Els seus millors anys els va viure les dues temporades posteriors, a Primera Federació a les files de l’Atlético Sanluqueño i l’Atlético Baleares, on es va destapar com un dels millors jugadors sub23 de la categoria.

Entre el 2021 i el 2023 va disputar gairebé una setantena de partits a la categoria de bronze anotant sis gols i repartint cinc assistències, amb gaditans i mallorquins. De fet, amb el Sanluqueño va marcar un gol al Centre d’Esports a la Copa el Rei, l’any 2021. La temporada passada, però, va ser més complicada per ell malgrat que va disputar 26 partits a la categoria. La primera meitat de l’any va jugar amb el Baleares sent titular habitual i participant en 14 partits. A l’hivern va marxar al Recreativo on va tenir minuts molt més residuals en dotze duels, tots ells sortint des de la banqueta.

Ara, fa una passa enrere pel que fa a categoria per unir-se al projecte del Centre d’Esports i completar la nòmina de fitxes sèniors a la plantilla de David Català. Miguelete pot actuar a les dues bandes i també com a mitjapunta. D’aquesta manera, el ‘9’ i la resta de posicions que vol apuntalar Viale en el final de mercat hauran de ser futbolistes en edat sub23.