Saps on és… l’antic edifici de l’Ajuntament?

L’edifici va ser construït el 1602 i es troba a la cantonada entre el carrer de Gràcia i el carrer d’en Rosa. Es creu que va ser la primera escola que es va construir com a tal a Sabadell, i una de les primeres de Catalunya. L’any 1846 va haver-hi una ampliació de l’antiga escola amb la construcció d’un casal en un pati que hi havia a continuació del carrer de Gràcia. En l’indret on estava ubicat el casal hi havia una placeta anomenada Placeta de l’Estudi, d’aquí va venir el nom de Casal de l’Estudi.

L’any 1885 es va vendre per subhasta i el 1886 el nou propietari, Ramón Estany i Rosés, va realitzar una reforma de l’edifici, amb obres a l’interior i renovant obertures a la façana. L’arquitecte encarregat d’aquesta reforma va ser Rafael Estany.

Segons el pla de patrimoni, “sembla ser” que en una de les estances d’aquest immoble és on es reunia el Consell de la Vila, per la qual cosa es considera que va ser seu de l’Ajuntament fins al 1885, quan es van traslladar a Sant Roc. De fet, en un dels balcons es pot veure encara un escut de la ciutat que “delata” l’activitat que es feia al lloc. Actualment, l’edifici és el restaurant Santamasa.