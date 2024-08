El Teatre del Sol, tres anys esperant un nou futur

Per sorpresa de molts sabadellencs, l’emblemàtic Teatre del Sol (c. del Sol, 99) va ser clausurat ja fa tres anys, el maig de 2021, si bé és cert que eren coneguts els problemes estructurals que tenia l’immoble, els quals no havien impedit fins aleshores que hi continués l’activitat. Des d’aleshores, un cop l’entitat teatral també es va dissoldre després de 33 anys d’activitat, hi va haver contactes per Concretament, el dissabte 22 de maig de 2021 agents de la Policia Municipal el van precintar per motius de seguretat. El van anar a inspeccionar després de rebre una denúncia anònima i l’espai va quedar tancat, primer de forma provisional i, després, definitivament.

Els mateixos problemes també van acabar fent tancar el supermercat Condis que hi havia a la cantonada amb el carrer de Lacy. A part del teatre i l’establiment comercial, el primer pis d’aquest correspon a Inversiones Patrimoniales, la branca de Comissions Obreres (CCOO) dedicada a la gestió del seu patrimoni. Un cop l’edifici va quedar precintat per la Policia Municipal, l’Ajuntament i l’Associació Grup de Teatre Independent Teatre del Sol es van reunir per determinar quines actuacions calia fer de forma urgent per garantir la seguretat de l’edifici.

Els informes que havien elaborat els departaments d’Activitats i d’Urbanisme uns dies abans van determinar que la part que es trobava en més mal estat és la que hi ha sobre el supermercat, utilitzada com a magatzem del teatre i antigament havien estat aules de formació de CCOO. La renovació d’extintors i de llums d’emergències també eren requeriments del consistori. A les sales d’exhibició no s’hi van detectar mancances greus. Al llarg de dos mesos després de la clausura es van planificar i executar les obres urgents a fer, tant d’apuntalament com d’arrebossat de la façana. Les va liderar el despatx sabadellenc EFA Arquitectes, dirigit per Eduard Fenoy. L’arquitecte valorava el 2021 en mig milió d’euros, aproximadament, el que caldria invertir per rehabilitar l’edifici estructuralment, i caldria afegir-hi l’interior.

Un edifici del 1928

L’edifici és un bé protegit per part de l’Ajuntament –considerat, a més, bé cultural d’interès local (BCIL)- i obra de l’arquitecte Santiago Casulleras el 1928 i antiga seu de la Cooperativa la Sabadellenca. El seu grau de protecció, parcial, impedeix enderrocar-lo i obliga a conservar la façana noucentista del carrer del Sol i la caixa d’escala semicircular amb tots els seus elements originals, inclòs el vestíbul, fusteries, paraments verticals, elements decoratius i ornamentals, el paviment, etc. La resta de construccions, bàsicament a la cantonada de Lacy i l’accés del carrer de Montserrat, no estan protegides.

L’altre element que condiciona el futur de l’edifici és el planejament urbanístic, que permet donar-li altres usos d’equipament com fer-hi una residència de gent gran o centre de salut (sanitari-assistencial), associatiu o esportiu.

El passat mes de gener va morir Josep Garrido, darrer president i ànima del Teatre del Sol. L’entitat, actors, equip tècnic i col·laboradors van destacar l’entrega i la bonhomia del sabadellenc, “company i amic irrepetible”.