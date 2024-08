Oscar Salguero, a punt pels seus tercers Jocs Paralímpics

Han passat dues setmanes llargues des que les olimpíades van abaixar el teló, i ara arriba el torn dels Jocs Paralímpics. Des del 28 d’agost fins al 8 de setembre, París es tornarà a vestir de gala per veure les diferents disciplines d’esports adaptats. A la cita no hi faltarà Oscar Salguero, que viurà la seva tercera experiència després de Rio 2016 i Tòquio 2020.

Enguany, el sabadellenc arriba molt condicionat per una lesió que l’ha fet anar de corcoll durant tot el cicle paralímpic. “Han estat temporades dures, de patiment i incertesa. Em van operar a l’octubre amb la intenció d’acabar amb el dolor, però no ha estat així al 100%”, reconeix. Malgrat les dificultats, Salguero arriba a la competició amb optimisme. “He pogut entrenar i estic satisfet de tot el que he fet, que és el més important. Òbviament, mirant en la perspectiva d’abans de la lesió, m’agradaria estar millor, però no em queixo. Dins de tot el caos crec que és el millor moment per poder fer-ho bé”, afirma.

Salguero ja fa uns dies que és a París i ja ha pogut estar a la piscina on li tocarà competir i adaptar-se als condicionants que es trobarà. “M’he hagut d’adaptar a piscines fredes que em van pitjor pel maluc, però agafo els Jocs amb moltes ganes i il·lusió. No sé què passarà ni quin serà el resultat, però estar aquí després de tot el que he passat ja és un premi”, admet.

Per les circumstàncies que l’acompanyen, el sabadellenc prefereix ser prudent, però no perd aquest esperit competitiu que sempre l’ha caracteritzat. “Tot el que depèn de mi ho he portat al límit. Quan acabi de nedar i toqui la paret, ho faré sabent que he fet tot el que estava a les meves mans, ho he donat tot, m’he cuidat al màxim… tot el que podia controlar ho he controlat. L’objectiu principal és gaudir de la competició, gaudir nedant i acabar la prova satisfet, sabent que ho he fet el millor que podia, surti el que surti”, explica.

Oscar Salguero va aconseguir un històric or a Rio 2016 i una gran plata a Tòquio 2020, però la d’enguany serà la cita més especial per tot l’esforç que hi ha a darrere i les dificultats per arribar. “Quan estàs a dalt no valores tant el que és estar als podis i guanyar medalles. Jo estava acostumat a això i no li donava tanta importància. Aquesta lesió m’ha fet veure que s’ha de gaudir molt més de tot el que fem i, com deia, estar aquí és un premi perquè fa uns mesos t’hauria dit que no em veia capaç”.

El nedador sabadellenc competirà a la seva tradicional prova, els 100 braça SB8, el divendres a les 11:14h (hora aproximada) a la segona sèrie classificatòria. En cas d’aconseguir un dels vuit millors temps, la final serà el mateix divendres 30 a les 20:14h.