El Sabadell ja coneix el fang de Segona Federació a Torrent (0-0)

Un punt. La nova etapa del Centre d’Esports a Segona Federació ha començat amb un empat al camp de San Gregorio de Torrent. Els arlequinats han pogut tastar el fang de la categoria davant un rival batallador que no ha concedit gairebé res. Els de David Català, segurs en defensa, han estat espessos ofensivament tot i jugar gairebé mitja hora en superioritat numèrica.

El primer onze de David Català no ha ofert sorpreses. Ha estat gairebé el previst tenint en compte la pretemporada i també la disponibilitat de peces en aquesta jornada inicial. Jugadors com Bonaldo, amb molèsties, Miguelete o Bakayoyo no han entrat en la convocatòria. L’únic dubte podia ser Sergio Cortés i finalment, ha estat titular. D’altra banda, Salguero ha ocupat el lateral dret i el carril en clau ofensiva ha sigut per a Ton Ripoll.

La pluja s’ha convertit en la inesperada primera sorpresa abans del duel, obligant a treure els paraigües a la cinquantena de seguidors arlequinats que no s’han volgut perdre l’estrena a més de 300 quilòmetres. També ha convertit la gespa artificial, d’antiga generació, amb un escenari encara més relliscós. Aquest serà un dels grans enemics del Sabadell aquesta temporada.

De fet, li ha costat adaptar-se a les circumstàncies del terreny de joc i les característiques d’aquesta mena de partits. Ha estat una benvinguda a la Segona Federació: joc aeri, pilotades llargues, duels constants, interrupcions… El Torrent ha sortit amb màxima intensitat i l’objectiu clar d’evitar riscos. Després d’un primer quart sense cap acció de perill, Busquets s’ha trobat una pilota clara dins de l’àrea i el seu xut ha sortit fora. Un avís.

Era difícil fer tres passades consecutives, però quan el Sabadell ho ha aconseguit, ha arribat amb perill. Sempre amb la culminació final de Rubén Martínez: un xut s’ha perdut fora desviat per un defensa i el segon ha acabat a les mans de Company, qui abans del descans ha hagut de deixar la porteria, lesionat, al seu company Pablo Garcia, provocant cinc minuts d’afegit a una primera meitat que s’ha mogut en el guió previst d’aquesta categoria. Serà una dura travessia, amb molt de fang.

Tampoc contra 10

La segona meitat ha arrencat amb ensurt. Busquets ha superat Juanma per banda i la seva centrada de la mort no ha trobat rematador. Ha sortit una mica desconcentrat el Sabadell, que no trobava la fórmula per superar l’entramat defensiu del conjunt local, sobretot en el mig del camp. Ha faltat inspiració creativa.

El partit ha patit un gir en el minut 63 amb l’expulsió del local Adrián per doble amonestació, molt evident. Gairebé al mateix temps, Gonpi ha substituït Marru. Lògicament, el Torrent ha fet un pas enrere i ja només ha inquietat en alguna acció a pilota aturada. L’ambient s’ha crispat a la graderia, amb constants protestes al col·legiat.

La possessió ha estat ja clarament per l’equip arlequinat. L’últim quart s’ha convertit en un setge del Sabadell contra el mur valencià. David Català ha esgotat els canvis donant entrada a Morcillo i Júnior, per trobar un espai en el bosc defensiu local. Ha estat impossible. Fins i tot, ha pogut ser pitjor si el Torrent hagués aprofitat una sortida al contracop. Primer punt en una estrena complicada. Caldrà assegurar a la Nova Creu Alta.

FITXA TÈCNICA

Torrent: Company (Pablo Garcia, m. 40); Peletero (Uri, m. 46), Kaiser, Roan, Ivi Martínez, Adri Pérez, Quim Araujo (Navarro, m. 66), Núñez, Acevedo, Lois (Juan Antonio, m. 46) i Busquets (Mateu, . 84).

Sabadell: Gianni; Salguero (Morcillo, m. 84), Cámara, Pedraza, Juanma (Pau Fernàndez, m. 77), Urri (Júnior, m. 84), Ton Ripoll, Sergio Cortés, Javi Delgado, Marru (Gonpi, m. 64) i Rubén Martínez.

Àrbitre: Alberto Martín Hernández (Comitè aragonès). Grogues: Adrián (2, vermella en el m. 63), Navarro; Sergio Cortés, Pedraza, Júnior.

Incidències: Un miler d’espectadores al Municipal San Gregorio, amb una cinquantena de seguidors arlequinats a les graderies.

FOTOS: LLUIS FRANCO