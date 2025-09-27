Illes que obren la cuina

Cada vegada les botigues que venen cuines reben més encàrrecs d’un tipus de cuina que expliquen que està en auge especialment des de la pandèmia: les que tenen illa (o península si queda enganxada a una paret). Són aquelles cuines que no queden tancades entre quatre parets sinó que estan obertes.
Tal com explica María Pilar Hernández, responsable tècnica de Küchentime Sabadell, el principal motiu de l’èxit d’aquest format “és un tema funcional, perquè qui cuina està al mateix espai de convivència que la resta de persones amb qui es troba”. Hi coincideix Sílvia Sala, gerent de Sirvent Home Design, que subratlla que les illes permeten “tenir un espai on puguis continuar dialogant i estant amb la gent”. Sense donar-los l’esquena. Sala rep encàrrecs de reformes de cuines i menjadors en què els clients busquen “un espai diàfan per fer vida social amb família i amics. A la gent li agrada cuinar o prendre un cafè i tenir amics o família al sofà o el menjador i que hi puguis continuar interactuant”.
Hi continua havent qui prefereix tenir una cuina tancada, per temes de privacitat o olor, però les illes també guanyen adeptes per la seva combinació entre funcionalitat i estètica.
N’hi ha que incorporen una barra a l’altra banda que permet seure i menjar o prendre un cafè; d’altres incorporen alguns electrodomèstics i els combinen amb armaris i calaixos, mentre que a la paret de la cuina, al darrere, n’hi ha més, així com qui aprofita per incloure-hi una vinoteca, per exemple.
En altres casos, l’illa o península té una extensió en forma de taula més baixa per fer-hi els àpats o treballar, ja que com que tenen les instal·lacions per sota, es poden preparar per incloure-hi endolls.
Què triomfarà el 2026?
Les illes estan formades per dues parts: el taulell (porcellànic, de marbre o fusta generalment) i el mobiliari. Entre els colors que es trien habitualment, tant a Sirvent com a Küchentime coincideixen en una aposta segura: “el blanc mai falla i ara ens demanen molt colors beix”, apunten, així com el color caixmir, que és entre el blanc i el gris; colors terra o verds clars i beix, “molt clar, neutre, que combina amb tot i no cansa”, resumeix Sílvia Sala. María Pilar Hernández destaca també aquells casos en què, al contrari, s’aposta pels contrastos: “hi ha qui opta pel taulell fosc i el mobiliari clar per fer contrast”.
A l’hora de distribuir cada peça de la cuina “es mira espai i funcionalitat” pensant en les necessitats de qui viurà en aquell habitatge. Un aspecte que es mira a l’hora de veure si s’hi pot posar una illa és la distància que hi ha d’haver per passar i treballar còmodament entre una o diverses persones. Es busca una separació entre la paret i l’illa o la península d’entre 90 centímetres i un metre.