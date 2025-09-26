Cuirs Sofás Sabadell: "No és només un moble, és l'element més important de la sala d'estar"

No és un moble més. El sofà de casa és el plaer més gran quan arribes exhaust a casa després d’un dia de feina i és la primera impressió quan els convidats entren al menjador. És testimoni d’alguns dels moments més divertits, entranyables, apassionats i tristos de la vida. També de secrets inconfessables. És una capsula que guarda totes les converses que hi has tingut i les històries que hi has vist en pel·lícules i hi has llegit en novel·les. No és un moble més perquè són experiències i és, sobretot, el gaudi del descans.
Escollir sofà és una decisió que segurament t’acompanyarà cada dia dels pròxims 10 o 15 anys, si ets dels que cuides les coses. La forma, les proporcions, l’estil, les tonalitats, la textura i la fermesa són només algunes de les variables d’una equació infinita d’estil i comfort que només les millors botigues t’ajudaran a resoldre.
“Un sofà és comoditat i disseny. És l’element que més et vesteix el la sala d’estar i el que més faràs servir. No és només un moble”, sosté Víctor Orenes, de Cuirs Sofa Sabadell, una empresa fundada el 1989 que s’ha consolidat en una referència en el mercat català amb sis botigues i més d’un miler de ressenyes de clients satisfets que l’avalen com una de les millors opcions per acompanyar aquesta decisió.
L’empresa (a Sabadell, a la Ronda Ponent, 66) personalitza sofàs a mesura que s’adapten al menjador i a les necessitats i els gustos del client. Les combinacions són infinites en teles i tonalitats per a sofàs de gama mitja i alta, per a diferents tendències i butxaques. “Coneixem molt bé el mercat i els models, això ens permet adaptar-nos perfectament al client. Es pot escollir tot”, explica en Víctor, que aporta unes quantes claus per a començar a orientar la tria de sofà.
- Com t’hi vols asseure? Has de gaudir el sofà i estar-hi còmode, per això el més important és trobar quina és ‘l’asseguda ideal’ per a tu segons com t’agradi seure.
- Hi ha sofàs amb una composició una mica flonja i un seient més profund que conviden a estirar-s’hi. Ideals per a escarxofar-s’hi. Hi ha seients més curts, fantàstics per a espais més formals o per a la gent gran a qui li costa una mica més aixecar-se.
- Amb o sense mecanismes? Hi ha sofàs fixes, ideals per a qui busqui disseny, que es poden acompanyar d’un puf a joc per a estirar les cames. Hi ha sofàs lliscants, per ajustar la posició fins a quedar amb les cames estirades. I hi ha sofàs motoritzats per aconseguir la posició ergonòmica.
- Dimensions. Un sofà fabricat a mida permet ajustar-se a l’espai disponible i, alhora, oferir les places i els requeriments que vulgui el client.
- Chaise Long? És d’una comoditat indiscutible. Ara bé, hi ha més opcions semblants, com els reposapeus a conjunt amb el sofà o una raconera amb terminal.
- Pell o roba? És qüestió de textures, que no només faran un tacte més agradable, sinó que evocaran calidesa, sofisticació, minimalisme.. Hi ha diferents opcions per ajustar-se a cada pressupost.
- El color: la tria dependrà de què combina amb la resta del menjador, però també si vols que sigui un color més o menys sofert; és a dir, resistent a possibles taques.