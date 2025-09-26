“No volem que l’Eixample de Sabadell sigui un barri de passada”

L’Eixample de Sabadell escalfa motors per a la seva festa major, que enguany es presenta com una reivindicació en tota regla: “No volem ser un espai de pas, volem ser un barri d’estada”, repeteixen veïns i comerciants. Situat com a connector natural entre els barris del sud i el Centre, el barri reivindica el seu paper com a pol comercial i social, un espai amb vida pròpia i reclamen més atenció municipal. “Volem equipaments municipals propis: una biblioteca, un pavelló d’esports… Espais que ens facin sentir que aquest barri no és només el pont entre el sud i el Centre, sinó un lloc per quedar-s’hi”
Jordi Esqué és un dels organitzadors del sarau d’enguany. Nascut a l’Eixample… però al de Barcelona, Esqué va arribar a Sabadell fa quinze anys per amor i assegura que es va enamorar també del barri. “Diuen que soc un tio eixamplar”, bromeja. Ell és una de les ànimes que fan possible la festa major, un repte logístic que comença just quan s’acaba l’edició anterior.
Un teixit comercial sòlid
El que més l’atrau de l’Eixample és el seu caràcter comercial i autèntic. “L’Eixample és el lloc amb de Catalunya més croissants per habitant”, deixa anar entre rialles. I defensa que se sent orgullós del barri i del seu teixit comercial: “M’agrada molt més aquest barri que l’Eixample de Barcelona. És autèntic, té botigues pròpies i originals. Aquí ho tens absolutament tot, pots fer vida al teu carrer. Això és un privilegi i no ens n’adonem prou”, afirma.
Els comerços de tota la vida, diu, conviuen amb noves propostes que han sabut arrelar i fer xarxa: “El restaurant La Mila, que va obrir fa poc més d’un any, ja participa organitzant part del programa. També s’impliquen amb el barri l’Umibe, l’Anytime Fitness o el Colibrí Cocktails... és un barri de comerç!”.
Un repàs del programa
La festa major vol ser el reflex d’aquesta vitalitat. Les activitats pensades per a tots els públics inclouen música, espectacles familiars i una fira amb una trentena de parades d’artesania i comerç de proximitat. El programa arrenca divendres 26 amb la fira, la batucada, el pregó de l’alumnat de l’Escola Amadeu Vives i l’espectacle de foc dels Diables, abans de donar pas a la música amb L’Orgull de Barri.
El dissabte 27 serà el torn dels gegants, els jocs infantils, la màgia d’Alexander Main i el vermut musical. A la tarda, zumba, cervesa i un dels moments més esperats: la botifarrada popular cuinada per l’Amanidor del CIPO, entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. “No és només un sopar, volem que sigui un acte solidari i, a més, un acte de barri”, apunta Esqué.
El diumenge 28 al matí hi haurà tallers i exhibicions amb la col·laboració de col·lectius com el Vespaclub o els ADF, i a la tarda la música tornarà a omplir els carrers amb swing, vermuts i concerts a diversos espais del barri. La cloenda, fidel a la tradició, serà amb havaneres i rom cremat. “L’any passat en vam preparar 300 gots i vam fer curt. Ara n’hem comprat el doble”, adverteix Esqué.