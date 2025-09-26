Els ecologistes proposen destinar els diners de la ronda Nord a Rodalies, FGC i autobusos

“Tot això de la ronda Nord és fum”. Els col·lectius ecologistes posen en dubte els avenços anunciats sobre la carretera entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), l’Adenc i Ecologistes de Catalunya carreguen contra la Generalitat, els ajuntaments i les entitats econòmiques: “Viuen en un món paral·lel. Proposen falses solucions als problemes de mobilitat i prometen calendaris impossibles”, assegura el portaveu de la CCQC, Toni Altaió.
Els ecologistes apunten que és “impossible” fer tots els tràmits previs per començar les obres l’any 2028. Recorden que, abans d’encarregar les obres, cal passar per una llarga tramitació: l’estudi informatiu, la declaració d’impacte ambiental, l’aprovació del projecte, i després licitar, encarregar i adjudicar les obres.
Els col·lectius contraris a la ronda Nord recorden que el conveni Estat-Generalitat –la mare de tot el projecte– està en mans d’un tribunal contenciós administratiu. Confien que la justícia els donarà la raó, anul·larà l’acord i tombarà l’obra. “Estem convençuts que els nostres arguments són irrefutables”, indica Altaió.
Les tres entitats creuen que la Generalitat i els ajuntaments són a temps de fer-se enrere. Com a contrapartida, proposen que els 200 milions d’euros transferits a Catalunya per a la ronda Nord es dediquin a invertir en el transport públic: millores a Rodalies (R4), el perllongament d’FGC fins a Castellar del Vallès, una xarxa d’autobusos intracomarcal per connectar tots els municipis, l’eliminació de les zones tarifàries... “Només un 15% dels desplaçaments dins del Vallès es fan en transport col·lectiu. El cotxe ja monopolitza la mobilitat de la comarca i ara només ens falta la ronda”, sentencia Altaió.