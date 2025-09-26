Dins del nou barracó escolar del Pau Vila: "Hi ha aire condicionat, i a la resta de l'institut no n'hi ha"

L’Institut Pau Vila de Sabadell ha estrenat aquest curs un barracó escolar amb dues aules per fer front a un augment d’alumnat puntual que s'ha produït aquest curs. El centre ha rebut una línia addicional de 1r d’ESO procedent de l’escola Miquel Martí i Pol, i l’any vinent passarà el mateix amb un grup d'alumnes del Joanot Alisanda. “Quan hi ha aquests grups bolet, és a dir, més grups dels habituals, els instituts de referència per adscripció hem d’absorbir-los d'alguna manera. Nosaltres ja tenim cinc línies i per això el Departament ha decidit ampliar metres quadrats amb aquests mòduls”, explica el director, Josep Lluís Navarro.
El mòdul s’ha instal·lat aquest estiu sense interferir en el funcionament del centre i, d’acord amb les previsions, hi romandrà durant cinc anys, el temps necessari perquè els grups nous completin l’ESO. Segons Navarro, la solució no ha de generar alarma: “En principi és un espai temporal i no hi posarem un grup fix durant tot el curs. Es farà servir sobretot per a desdoblaments i optatives”.
Una bona rebuda, sempre que es mantingui el calendari
Tot i que a Sabadell la paraula 'barracó' desperta recels —amb tres instituts, l’Arraona, el Narcisa Freixas i el Virolet, que encara funcionen íntegrament amb mòduls prefabricats—, en el cas del Pau Vila la percepció és positiva. Sempre que es mantinguin els terminis. “Quan sents el concepte penses que serà una cosa desagradable, però és tot el contrari", reconeix Mariona Roca, presidenta de l’AFA del Pau Vila. "Ens hem trobat amb uns espais que són amplis, per acollir trenta alumnes, còmodes i tenen aire condicionat, que a la resta de l’institut no hi ha. Per tant, quasi que succeeix al revés: és l'espai on tothom vol anar", apunta.
Un dels punts que les famílies tenen sobre la taula és l’equipament tecnològic de les noves aules. El curs passat, gràcies a fons europeus, tot l’institut es va dotar de pantalles interactives, però els nous mòduls no en disposen perquè s’han aixecat aquest estiu. “Ara hem de decidir-ho a la pròxima junta, però la idea és que des de l'AFA tiri endavant la instal·lació d'aquests equips", conclou Roca.
El nou mòdul s’ha ubicat al pati de l’institut, fet que ha reduït una de les zones d’estada dels alumnes. Tanmateix, les pistes esportives s'han mantingut intactes i no han hagut de cedir metres. Tant direcció com famílies confien que es compleixi el calendari previst i que, un cop passat el pic demogràfic d'estudiants, el mòdul pugui retirar-se i es recuperi l’espai per als estudiants.