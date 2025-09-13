BBVA organitza a Sabadell una trobada per informar del bescanvi d’accions

Entrevista a José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya
- Aquesta setmana BBVA celebrarà a Sabadell una sessió orientada a informar sobre el procés de bescanvi. Amb el termini d’acceptació obert, quin missatge traslladaria a aquells que es plantegen sumar-se a l’oferta llançada per BBVA?
- Els diria que és una oferta molt atractiva per a ells i, sobretot, una oportunitat única de sumar-se a un projecte líder a Europa. Els motius són diversos. Destacaria que l’oferta proporciona la millor valoració per als accionistes del Sabadell en més d’una dècada, ja que la cotització es troba en els nivells més alts. A més, l’oferta actual és millor que la de fa un any, perquè el seu valor ha augmentat un 43% gràcies a la bona evolució de les accions de BBVA. I afegiria que aquesta tendència anirà a millor: els analistes preveuen un potencial alcista en l’acció de BBVA de fins a un +8%, mentre que esperen que la del Sabadell corregeixi a la baixa.
- Quins altres factors haurien de tenir en compte a l’hora de valorar si acudir-hi?
- Hi ha altres elements rellevants. D’una banda, els accionistes rebran una prima molt superior a la d’altres operacions similars a la banca europea dels darrers dos anys (uns 30 punts percentuals per sobre de la mitjana). També cal contemplar les sinergies que s’estimen en 900 milions d’euros anuals després de la fusió.
Un altre punt rellevant és que l’operació generarà un gran valor per als accionistes de Banc Sabadell que, després de la fusió, estimem obtindran un 25% més de benefici per acció en comparació amb l’escenari de continuar en solitari.
Finalment, vull subratllar que aquest projecte representa una aposta clara de BBVA per Catalunya, un territori en què estem molt arrelats i en el qual la ciutat de Sabadell ocupa un lloc destacat.
- Com poden els accionistes del Sabadell acudir a l’oferta?
- El termini d’acceptació es va obrir el 8 de setembre de 2025 i s’estendrà fins al dia 7 d’octubre, inclòs. Durant aquest termini, els accionistes poden presentar la seva declaració d’acceptació.
- En pocs minuts, amb ajuda d’un gestor i sense cap cost, en siguin o no clients, a qualsevol oficina de BBVA o a través del telèfon +34 800 080 032 (inversors particulars) o del +34 911 859 673 (inversors institucionals).
- O bé presentar-la per escrit a l’entitat participant a Iberclear on tinguin dipositades les seves accions de Banc Sabadell, ja sigui de manera presencial, per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà admès per les entitats dipositàries.
I si els accionistes tenen preguntes podran assistir a la trobada informativa que celebrarem a Sabadell el proper dimarts 16 de setembre, a les 18 h, a l’Espai Cultura - Fundació 1859 Caixa Sabadell. Per assistir-hi només cal que es registrin a la web corporativa de BBVA o que truquin al telèfon 800 080 032.