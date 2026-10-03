Torra i Cipo, una història de Sabadell sobre càtering, inclusió i oportunitats

Torra, Serveis Funeraris ha ampliat aquest estiu de 2026 la seva col·laboració amb CIPO incorporant L’Amanidor, el Servei de Restauració i Càtering de l’entitat, com a proveïdor d’una part de l’oferta gastronòmica destinada a les famílies. És un nou capítol d’una relació iniciada fa setze anys al Cementiri de Sabadell i construïda al voltant de la proximitat, la inclusió laboral i el compromís amb la ciutat.
Hi ha moltes maneres de construir una ciutat. N’hi ha que es veuen de seguida: una plaça nova, un equipament, un carrer que canvia. I n’hi ha d’altres que passen més desapercebudes perquè neixen de decisions quotidianes.
Amb qui treballem. A qui contractem. Quins projectes decidim fer créixer al nostre costat.
A Sabadell, la relació entre Torra, Serveis Funeraris i CIPO és un exemple d’aquesta segona manera de fer ciutat. Va començar l’any 2010 i, setze anys després, ha obert una nova etapa amb la incorporació de L’Amanidor, el Servei de Restauració i Càtering de CIPO, com a proveïdor d’una part de l’oferta gastronòmica que Torra posa a disposició de les famílies.
Una decisió concreta que parla, sobretot, de proximitat, inclusió i oportunitats.
Una relació que va començar al Cementiri de Sabadell
La col·laboració entre Torra i CIPO es remunta a l’any 2010, coincidint amb l’inici de la concessió municipal del Cementiri de Sabadell per part de Torra.
Des d’aleshores, el Servei de Neteja de CIPO s’encarrega de la neteja dels lavabos públics del cementiri i del manteniment de les oficines dels sepulturers. En dates especialment assenyalades, com Tots Sants, l’equip assumeix també la neteja de la capella.
La continuïtat d’aquesta relació té una dada especialment significativa: Torra és avui el client més antic del Servei de Neteja de CIPO.
No és, per tant, una col·laboració que hagi nascut arran d’una acció puntual. S’ha construït durant més d’una dècada i mitja a partir de la feina quotidiana i la confiança.
Aquest estiu de 2026, el vincle ha fet un pas més.
L’Amanidor, restauració i càtering amb una dimensió social
Torra ha incorporat L’Amanidor com a proveïdor d’una part de l’oferta gastronòmica dels càterings que posa a disposició de les famílies que contracten els seus serveis funeraris.
L’Amanidor no és només un servei de càtering. És el Servei de Restauració i Càtering de CIPO i desenvolupa diferents línies d’activitat gastronòmica. Actualment gestiona tres espais estables de cafeteria i restauració: al Casal Cívic i Comunitari de la Creu de Barberà, a Sabadell; al Casal Catalunya, a Castellar del Vallès; i a la Biblioteca L’Alzina, a Palau-solità i Plegamans. També ofereix serveis de càtering per a empreses, entitats i esdeveniments.
El projecte va néixer amb una clara vocació sociolaboral: generar espais de pràctiques i oportunitats de feina per a persones que troben més dificultats per accedir al mercat laboral. Aquesta missió continua sent central en el creixement de L’Amanidor.
Aquesta és, també, la dimensió que dona un significat especial a la nova etapa de la relació amb Torra.
Quan una decisió de proveïdoria també genera oportunitats
Una empresa necessita proveïdors cada dia. Per això, una part de la seva responsabilitat amb l’entorn també es pot expressar en una qüestió aparentment senzilla: decidir amb qui treballa.
Quan una organització del territori contracta una altra entitat local, una part de l’activitat econòmica es manté a prop. I quan aquesta entitat té com a objectiu la inclusió social i laboral, l'impacte va més enllà de la mateixa relació comercial.
Amb la incorporació de L’Amanidor, Torra amplia una relació que ja existia i connecta una necessitat pròpia del servei funerari amb un projecte que genera ocupació i oportunitats per a persones amb discapacitat intel·lectual.
És economia de proximitat, però també és xarxa.
Una entitat arrelada a Sabadell des de 1968
Per entendre el significat de la col·laboració també cal mirar la història de CIPO.
L’entitat va néixer a Sabadell l’any 1968, impulsada per un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel·lectual que buscaven una alternativa normalitzada un cop finalitzada l’etapa escolar dels seus fills i filles. Des d’aleshores, la seva activitat ha anat creixent i diversificant-se en els àmbits laboral, ocupacional, residencial, formatiu, familiar i comunitari.
Les dades publicades de 2025 donen una idea de la dimensió actual de l’entitat: 98 persones amb discapacitat intel·lectual treballaven al Centre Especial de Treball, 111 persones eren ateses al Centre Ocupacional i s’oferien 32 places residencials. En conjunt, CIPO acompanyava més de 300 persones vinculades directament al projecte.
La seva presència a la ciutat tampoc s’acaba als centres de treball o d’atenció. CIPO impulsa projectes de participació comunitària, activitats esportives i culturals i esdeveniments oberts a la ciutadania, amb la voluntat que les persones amb discapacitat intel·lectual participin activament de la vida de Sabadell i del seu entorn.
Un càtering amb una història al darrere
En el context d’un servei funerari, compartir un cafè o alguna cosa per menjar pot semblar un detall petit.
Però durant una vetlla hi ha hores llargues. Familiars que arriben, converses que s’allarguen, retrobaments i silencis. Al voltant d’una taula, de vegades, també es troba un petit espai per descansar o simplement estar junts.
Des d’aquest estiu, una part de l’oferta gastronòmica que Torra posa a disposició de les famílies prové de L’Amanidor.
Darrere d’aquell servei hi ha, així, una altra història. La d’un projecte nascut al territori que converteix la restauració en una via per generar oportunitats laborals.
Can Gambús: un nou equipament impulsat per la Fundació Barnola-Vallribera
L’ampliació de la col·laboració entre Torra i CIPO coincideix amb un altre projecte rellevant per a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a Sabadell.
El març de 2026 van començar a Can Gambús les obres d’un nou centre d’atenció integral i comunitari per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment.
En aquest punt és important precisar el paper de cadascuna de les organitzacions: el projecte és impulsat i desenvolupat per la Fundació Barnola-Vallribera en un terreny cedit per l’Ajuntament de Sabadell. CIPO hi col·labora i serà l’entitat encarregada de gestionar els serveis del futur centre.
L’equipament inclourà una llar residència i un Centre Ocupacional i ha estat plantejat per oferir una atenció adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual a mesura que envelleixen, amb una mirada comunitària i oberta al barri.
El valor de les aliances que duren
La història entre Torra i CIPO no comença aquest 2026.
Ve de lluny.
Va començar amb un servei concret al Cementiri de Sabadell l’any 2010. S’ha mantingut durant setze anys. I aquest estiu ha trobat una nova via per continuar creixent a través de L’Amanidor.
Aquesta continuïtat és, probablement, un dels elements que millor explica la col·laboració.
Les aliances entre empreses i entitats socials poden tenir més recorregut quan deixen de ser accions puntuals i es converteixen en relacions estables. Amb els anys hi ha coneixement mutu, confiança i la possibilitat d’identificar nous espais en què treballar plegats.
Les decisions quotidianes també construeixen Sabadell
La responsabilitat social d’una empresa es pot explicar en una declaració de principis. Però també es manifesta en allò que fa cada dia.
En els proveïdors que escull.
En les relacions que manté.
En la manera com incorpora el territori a les seves decisions.
En aquesta història, Torra i CIPO comparteixen setze anys de recorregut. El que va començar el 2010 amb el Servei de Neteja del Cementiri de Sabadell s’ha ampliat el 2026 amb el Servei de Restauració i Càtering de L’Amanidor.
Una empresa necessita un servei. Una entitat del territori pot oferir-lo. La relació genera activitat, i aquesta activitat pot generar oportunitats.
A vegades, fer ciutat també és això.
Mirar a prop, confiar en qui tens al costat i continuar creixent junts.