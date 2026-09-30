Llegeixes manuals en anglès sense problema però no sostens una trucada amb el proveïdor: el problema de la indústria del Vallès

És el perfil més comú als polígons de la comarca i el que menys s'ha atès mai: gent que porta anys llegint fitxes tècniques, normatives i documentació en anglès amb tota naturalitat, i que es bloqueja quan ha de dir tres frases seguides en una trucada. No és falta de nivell. És un nivell construït només d'entrada.
L'escena es repeteix cada setmana en empreses de Sabadell, Barberà, Castellar o Sant Quirze. Arriba una incidència d'un client alemany, o un proveïdor italià que vol tancar un canvi d'especificació, i tothom mira cap al mateix company: el que "parla anglès". Sovint aquest company no en sap més que la resta. Simplement té menys por.
Per què això passa aquí i no en altres sectors
El Vallès Occidental és una comarca amb un pes industrial molt per damunt de la mitjana catalana. Segons les dades comarcals de 2023, la indústria hi va generar 7.804 milions d'euros de valor afegit brut, el 24,5% del total de la comarca, mentre que al conjunt de Catalunya el sector industrial en representa el 19,2%.
És, a més, la segona comarca que més aporta al valor afegit brut industrial català, amb un 14,9%, només per darrere del Baix Llobregat. I és una indústria diversificada: metal·lúrgia, alimentació, química, producte tècnic. Diversificada vol dir, a efectes pràctics, connectada a cadenes de subministrament que no acaben a la frontera.
Aquí hi ha la conseqüència que ningú posa en el pla de formació: en una comarca així, l'anglès no és una competència de direcció. És una competència de planta, de qualitat, de compres i de servei tècnic. I aquests departaments gairebé mai no reben formació d'idiomes.
L'asimetria que explica el bloqueig
Val la pena entendre com s'ha format aquest perfil, perquè explica què cal fer i què no.
Un tècnic industrial ha acumulat centenars d'hores d'exposició a l'anglès escrit: fulls d'especificacions, normes, programari, manuals d'equip, documentació de proveïdors. Tot això és entrada, i tota entrada construeix comprensió. Per això llegeix bé.
El que no ha acumulat són hores de sortida. Ningú no li ha demanat mai que produeixi anglès en temps real amb algú al davant. I la producció no es desenvolupa per contacte amb el text: es desenvolupa produint.
El resultat és un desnivell enorme entre destreses dins de la mateixa persona. Pot entendre un document tècnic que un estudiant d'acadèmia no entendria, i alhora no pot construir una frase de disculpa al telèfon que aquest mateix estudiant diria sense pensar.
I hi ha un afegit cruel: com que llegeix bé, tothom dóna per fet que "en sap". Ell mateix ho dóna per fet fins que arriba el primer dia que ha de parlar, i aleshores interpreta el bloqueig com un fracàs personal.
Les quatre situacions que costen diners
No totes les situacions tenen el mateix cost. Aquestes quatre són les que es paguen.
La primera és la trucada d'incidència. Una peça que no encaixa, un lot amb un defecte, una entrega que no arriba. Cal explicar un problema tècnic amb precisió, entendre la resposta i acordar una solució, tot en directe i sovint amb pressa. És la situació on més es perd.
La segona és l'auditoria o la visita de client. Algú de fora ve a la planta i pregunta pel procés. Aquí el problema no és el vocabulari tècnic, que el tècnic domina: és el registre intermedi, el de les explicacions, les concessions i les matisacions.
La tercera és la negociació amb proveïdor. Discutir un termini, un preu o una condició en una llengua que no controles vol dir acceptar coses que no acceptaries en català. Aquest cost no apareix enlloc perquè no es veu.
I la quarta és la fira. Dies sencers de converses curtes amb desconeguts, que és exactament el format que menys s'ha practicat mai.
El vocabulari tècnic no és el problema
Aquesta és la part contraintuïtiva i la que més canvia l'enfocament de la formació.
Un enginyer de qualitat sap dir tolerance, batch, yield strength o non-conformity sense pensar-hi. Aquestes paraules li han entrat per la documentació i les té sòlides.
El que li falta és el teixit del voltant: com es demana un aclariment sense semblar brusc, com es proposa una alternativa, com es diu que una cosa no serà possible sense tancar la porta, com es guanya temps mentre s'ordena una idea. Aquest llenguatge no apareix a cap manual, i per això no s'ha après.
Dit d'una altra manera: els substantius els té; el que li falten són els verbs, les fórmules i el to. I això s'aprèn parlant amb persones, no ampliant el glossari.
Per què un curs d'anglès general no acaba de funcionar
Molta gent d'aquest perfil ho ha intentat una o dues vegades i ho ha deixat. La raó no és la constància.
Un curs general comença per on aquesta persona ja va passar fa vint anys i li dedica mesos a coses que ja domina passivament. La sensació de retrocedir és desmotivadora i, sobretot, no ataca el problema real, que és de producció i no de coneixement.
El que sí que funciona és començar directament per la parla, amb una prova prèvia seriosa que col·loqui la persona on realment li toca, que sovint és més amunt del que ella creu en comprensió i més avall en interacció.
I una segona cosa: practicar situacions pròximes a les reals. Si a classe mai no s'ha simulat una trucada d'incidència, el dia que arribi no sortirà.
Què es pot fer des de l'empresa
Si tens responsabilitat sobre un equip tècnic, tres decisions amb bon retorn.
- Concentra la formació en qui tracta amb l'exterior —qualitat, compres, servei tècnic, comercial— en comptes de repartir-la per tota la plantilla. Grups desiguals produeixen resultats difusos.
- Mesura per tasques i no per hores. "Aquest equip pot dur la trucada setmanal amb el proveïdor" és una fita defensable; "hem fet 120 hores" no ho és.
- Decideix si les hores van dins o fora de la jornada. Si van totalment fora, l'assistència cau; si van totalment dins, el cost real es dispara. Les fórmules mixtes són les que aguanten.
I una que no costa diners: deixa de dependre sempre del mateix company. Aquesta persona fa de traductor improvisat, perd temps de la seva feina i bloqueja que la resta desenvolupi la competència.
I si el que vols és millorar pel teu compte
Per a qui llegeix això a títol individual, un ordre que funciona.
Comença per escoltar més, i en accents variats. A la indústria parlaràs amb alemanys, italians, indis i xinesos que fan servir l'anglès com a llengua franca, i el seu anglès no s'assembla al dels àudios de classe. Acostumar l'oïda a l'anglès no nadiu és probablement l'entrenament amb més retorn del teu perfil.
Continua per produir en veu alta des del primer dia, encara que malament. La persona que estudia en silenci esperant estar preparada per parlar no hi arriba mai.
I mesura't amb el criteri correcte. No et preguntis quin nivell tens: pregunta't si pots explicar en dos minuts, sense preparar-ho, què fa exactament la teva empresa i quin problema vas resoldre la setmana passada. Si la resposta és que no, ja saps què has d'entrenar.
Una advertència sobre el traductor automàtic
Les eines de traducció actuals són molt bones i han resolt bona part del problema escrit: correus, especificacions, respostes a un client. Fer-les servir és sensat i no cal fingir el contrari.
El que no resolen és el temps real. En una trucada no pots demanar a l'altre que esperi mentre escrius. I hi ha un matís que es nota: traduir literalment el que diries en català produeix frases correctes i to equivocat. L'anglès professional és més directe en la informació i més embolcallat en la cortesia, i aquest desajust es percep.
Per tant, el traductor et cobreix el correu i t'abandona exactament quan sona el telèfon.
La indústria que tenim avui no és la de fa vint anys
Hi ha un context que ajuda a entendre per què això ha guanyat pes ara i no abans.
Si comparem amb principis de segle, el pes relatiu de la indústria a la comarca ha retrocedit: el 2001 aportava al voltant del 37% del valor afegit brut comarcal i avui se situa prop del 24,5%. Però aquesta xifra amaga un canvi de composició més interessant que la caiguda.
La indústria que ha aguantat és, en bona part, la que s'ha especialitzat i ha sortit a fora. Les empreses que només servien el mercat interior han patit molt més que les que han entrat en cadenes de subministrament internacionals. I entrar en una cadena internacional vol dir, de manera molt literal, sostenir relacions en anglès cada setmana.
Per tant el que abans era una competència d'unes poques persones del departament comercial avui afecta perfils que mai no van imaginar que la necessitarien: un cap de torn, un responsable de qualitat, un tècnic de manteniment que ha de parlar amb el fabricant de la màquina.
Tres senyals que el teu equip té aquest problema
- Sempre hi ha la mateixa persona a totes les reunions amb l'exterior, independentment de si és la més indicada tècnicament.
- Les incidències amb clients estrangers es resolen per correu encara que anessin molt més ràpid per telèfon.
- Ningú de planta s'ofereix mai per anar a una fira o a una visita, tot i que hi ha gent que tècnicament hi seria molt més útil que qui hi acaba anant.
Si en reconeixes dos dels tres, el coll d'ampolla no és tècnic: és lingüístic, i s'està pagant en temps i en decisions preses per la persona equivocada.
Una precisió sobre les dades: la xifra de valor afegit brut industrial de la comarca prové de les estadístiques oficials de 2023, que són les últimes disponibles quan s'escriu això. Els percentatges de pes sectorial es mouen poc d'un any a l'altre, però convé mirar la sèrie actualitzada abans de fer-ne servir cap en una presentació.
Per a qui vulgui començar per la part que li falla, el primer pas útil és una prova de nivell que inclogui parlar i no només respondre un formulari. What's Up! Living English, amb quaranta acadèmies a vint-i-tres ciutats espanyoles, té a Sabadell una acadèmia al carrer de Jesús.
Si has arribat fins aquí pensant que el teu anglès és pitjor del que és, probablement t'equivoques. El que tens és un anglès a mitges: excel·lent per entrar i sense entrenar per sortir. I això, a diferència del nivell, es corregeix bastant més de pressa del que sembla.