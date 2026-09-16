Per què cada setembre tornen aparèixer les taques al teu rostre?

Arriba setembre, el bronzejat comença a perdre intensitat i, davant del mirall, algunes taques del rostre semblen més visibles que abans de l’estiu. De vegades són noves; d’altres, ja hi eren i s’han enfosquit o han reaparegut. I sovint sorgeix la mateixa pregunta: com pot ser, si s’ha utilitzat protector solar?
La resposta no és tan simple com sembla. La fotoprotecció continua sent una de les mesures essencials per prevenir el dany solar i reduir l’empitjorament de moltes alteracions pigmentàries. Però la pigmentació de la pell és un procés complex en què poden intervenir la radiació ultraviolada, l’exposició acumulada al llarg dels anys, la inflamació, factors hormonals i, segons la recerca més recent, també la llum visible.
La llum visible entra en escena
La llum visible és la part de la radiació solar que l’ull humà pot percebre. Un consens internacional publicat aquest 2026 a The Journal of Investigative Dermatology ha revisat l’evidència disponible sobre els seus efectes a la pell. Els experts assenyalen que pot contribuir a respostes pigmentàries com la hiperpigmentació postinflamatòria i tenir un paper en el melasma i en algunes fotodermatosis. El document també posa el focus en com millorar la fotoprotecció davant la llum visible en les persones que més se’n poden beneficiar.
Això no vol dir que el protector solar “no funcioni”. Al contrari: protegir-se de la radiació UV continua sent fonamental. El que aporta la recerca actual és una mirada més àmplia: en determinades alteracions pigmentàries, centrar-se només en els raigs UV pot no explicar per què una taca s’enfosqueix o reapareix. La llum visible és avui una de les línies d’estudi que ajuden a entendre millor aquest comportament.
Un problema que es fa més visible després de l’estiu
Quan s’acaba l’estiu, la pregunta es repeteix a moltes consultes: “Per què ara em veig més taques?”. Els professionals de Policlínic Sabadell expliquen que setembre és un moment habitual per consultar per pigmentacions que s’han fet més evidents, s’han enfosquit o han tornat a aparèixer després dels mesos de més exposició solar.
“A final de l’estiu acostumem a veure més persones preocupades per taques que abans gairebé no notaven o que creien controlades”, explica la Dra. Figueira, metgessa estètica de Grup Policlínic.
Aquest interès també es detecta fora de la consulta. Un estudi publicat el juliol de 2026 al Journal of Drugs in Dermatology va analitzar les cerques a Google relacionades amb hiperpigmentació entre 2004 i 2025. Els autors van observar un creixement sostingut de termes com “pigmentació” i “hiperpigmentació” i un patró estacional en algunes cerques vinculades a les taques, com “brown spots”, que augmentaven durant els mesos d’estiu.
L’exposició solar acumulada pot accentuar pigmentacions que en altres èpoques passaven més desapercebudes. Però aquí apareix una de les principals dificultats: dues taques que a simple vista semblen semblants poden tenir orígens i comportaments molt diferents.
No totes les taques que tornen són iguals
Un lentigen solar no es comporta igual que un melasma. Tampoc una hiperpigmentació que apareix després d’un procés inflamatori, com pot passar després de l’acne. Fins i tot algunes vermellors o lesions amb relleu que popularment es descriuen com a “taques” poden no ser pigmentacions i requerir un abordatge completament diferent.
Per això la valoració mèdica és determinant. Tractar una pigmentació només perquè és marró o perquè s’ha fet visible després de l’estiu pot portar a escollir una opció que no sigui l’adequada. El melasma, per exemple, és una alteració complexa i amb tendència a reaparèixer, en què poden intervenir l’exposició solar, la predisposició individual, factors hormonals i altres estímuls.
La pregunta, per tant, no hauria de ser només “com elimino aquesta taca?”, sinó també “quin tipus de taca és, per què ha aparegut i què pot fer que torni?”.
I hi ha una precaució important: abans de tractar una lesió amb una finalitat estètica, qualsevol taca nova, que canviï d’aspecte o que generi dubtes ha de ser valorada mèdicament per descartar que requereixi un estudi dermatològic específic.
Del diagnòstic al tractament: no hi ha una única solució
Una vegada identificada la pigmentació, es pot valorar quin abordatge és més adequat. Actualment hi ha diferents opcions, des de tecnologies de llum i làser fins a peelings mèdics despigmentants, microneedling amb actius específics, cosmètica mèdica o protocols combinats. Però que existeixin diverses eines no significa que totes serveixin per a totes les taques.
Els especialistes de Policlínic Sabadel destaquen la importància de tenir en compte el tipus de lesió, la profunditat, l’antiguitat, el fototip i els factors que poden afavorir-ne la reaparició abans d’establir un protocol. Disposar de diferents tecnologies permet adaptar el tractament a cada cas, en lloc d’aplicar una mateixa solució de manera indiscriminada. Tractaments per a les taques del rostre
Setembre pot ser, per tant, un bon moment no només per mirar les taques que l’estiu ha deixat més visibles, sinó per entendre-les. La ciència de la pigmentació continua avançant i avui la prevenció, la valoració correcta i la personalització del tractament formen part d’un mateix procés.
Quan una taca reapareix, potser la pregunta ja no hauria de ser només “com l’elimino?”, sinó també “per què ha tornat?”.
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