Després de l'estiu: el moment de planificar una cirurgia amb calma, per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

Setembre és un mes de tornada i també de decisions. A Sabadell tornen els horaris, la feina, les escoles i la rutina diària després de les vacances. Per a moltes persones, aquest moment de l'any també convida a tornar-se a mirar, valorar quins canvis es volen fer i planificar amb més tranquil·litat aquells tractaments o cirurgies que s'han anat posposant durant l'estiu.
Tot i que una cirurgia plàstica es pot fer en diferents èpoques de l'any, després de l'estiu sol ser un moment especialment còmode per a determinades intervencions. Les temperatures comencen a baixar, hi ha menys exposició solar, es redueixen els plans de platja i piscina, i resulta més fàcil seguir les indicacions del postoperatori, especialment quan calen peces de compressió o protecció de les cicatrius.
Una de les cirurgies més sol·licitades en aquesta època és la blefaroplàstia. L'excés de pell a les parpelles superiors o les bosses inferiors poden fer que una persona sembli més cansada del que realment se sent. Aquesta intervenció permet aconseguir una mirada més oberta, descansada i rejovenida, amb un resultat habitualment discret i natural.
També és un bon moment per valorar la cirurgia mamària. L'augment de pit, l'elevació de mames o la reducció mamària requereixen una planificació personalitzada i un període de recuperació en què cal utilitzar sostenidor postoperatori i evitar determinats esforços. Després de l'estiu, moltes pacients troben més senzill organitzar aquestes cures i preparar-ne la intervenció amb temps.
L'abdominoplàstia és una altra de les cirurgies que solen plantejar-se després de les vacances. Després d'embarassos, canvis de pes o pèrdua d'elasticitat de la pell, algunes persones presenten flacciditat abdominal, pell sobrant o feblesa de la paret muscular que no millora únicament amb dieta o exercici. En aquests casos, la valoració mèdica permet diferenciar si el problema principal és greix localitzat, excés de pell, diàstasi abdominal o una combinació de diversos factors.
La liposucció també pot ser una opció en pacients amb greix localitzat resistent, sempre que hi hagi una indicació adequada. No és una cirurgia per aprimar-se, sinó per remodelar zones concretes i millorar el contorn corporal. En alguns casos es pot combinar amb altres intervencions per aconseguir un resultat més harmònic.
Després de l'estiu, a més, moltes persones aprofiten per planificar tractaments facials o corporals que requereixen menor exposició solar, com ara determinats làsers, peelings mèdics o protocols per millorar taques i qualitat de la pell. Per això, el setembre i la tardor són mesos adequats per organitzar un pla complet i realista.
El més important és no decidir una cirurgia per impuls. Cada intervenció té els seus temps, cures i indicacions. Una bona valoració mèdica permet explicar què es pot aconseguir, quins límits hi ha i quin és el millor moment per realitzar el procediment segons la vida i les necessitats de cada pacient.
A Clíniques NG, a Sabadell, la Dra. Nélida Grande estudia cada cas de forma individual per proposar cirurgies i tractaments segurs, proporcionats i naturals. Després de l'estiu pot ser un bon moment per planificar amb calma, recuperar rutines i tenir cura de criteri mèdic.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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