Làser mèdic-estètic: no tots els làsers serveixen per al mateix, per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

Taques, porus, arrugues fines, flacciditat, cicatrius, vermellors o greix localitzat. La paraula “làser” apareix cada cop amb més freqüència quan es parla de medicina estètica, però darrere d'aquest terme hi ha tecnologies molt diferents. Triar correctament quin utilitzar és tan important com el mateix tractament.
A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande treballa amb diferents tecnologies per abordar diferents problemes de la pell i del contorn facial i corporal. "No hi ha un làser bo per a tot. L'important és saber què volem tractar, quin tipus de pell tenim al davant i quina energia és adequada en cada cas", explica l'especialista.
Làser CO2: renovar la pell des de dins
Un dels tractaments més coneguts és el làser CO₂ fraccionat. El seu objectiu principal és produir una renovació controlada de la pell i estimular la formació de nou col·lagen.
Es pot utilitzar per millorar arrugues fines, determinades cicatrius —incloses algunes seqüeles d'acne—, porus marcats, textura irregular i signes de fotoenvelliment. Depenent de la intensitat escollida, el tractament pot ser més superficial o més profund i, per tant, també canviarà el temps de recuperació.
Precisament per això, els mesos de menor exposició solar solen ser especialment adequats per a aquest tipus de procediments. Després d´un làser CO₂ és fonamental protegir correctament la pell i seguir les indicacions mèdiques durant el procés de recuperació.
Endolàser: treballar per sota la pell
L'endolàser utilitza una fibra molt fina que permet aplicar energia des de l'interior dels teixits. A diferència d'altres tractaments que actuen únicament sobre la superfície, aquesta tècnica busca treballar la flacciditat i determinats acúmuls grassos localitzats des de plans més profunds.
Es pot utilitzar en zones com ara l'oval facial, la papada o determinats territoris corporals, sempre després de valorar l'anatomia i les característiques de cada pacient.
“L'Endolàser no substitueix una cirurgia quan hi ha un excés important de pell, però en pacients ben seleccionats pot ser una eina molt interessant per millorar definició i tensat”, assenyala la Dra. Grande.
Taques, vermellors i llum polsada
Al costat dels làsers, hi ha tecnologies com la IPL —llum polsada intensa— que, encara que tècnicament no és un làser, forma part de les plataformes utilitzades habitualment en medicina estètica.
Permet treballar determinats tipus de taques solars, vermellors, petites lesions vasculars i alteracions del to cutani. Abans de tractar una taca, però, és imprescindible saber quin tipus de pigmentació existeix. No totes responen igual i algunes fins i tot poden empitjorar si s'hi aplica una tecnologia inadequada.
La importància del diagnòstic abans que de la màquina
La tecnologia ha avançat enormement, però tenir un equip sofisticat no vol dir que s'hagi d'utilitzar sempre.
Fototipus, edat, qualitat de la pell, profunditat de les lesions, exposició solar, medicació i expectatives del pacient són alguns dels aspectes que cal valorar abans d'indicar un tractament.
També és habitual combinar diferents tecnologies o fer-les en moments diferents. Una pell amb taques i pèrdua de qualitat, per exemple, pot necessitar un plantejament diferent del duna persona que consulta principalment per flacciditat o cicatrius.
A Clíniques NG de Sabadell, realitzem una valoració personalitzada per decidir quina tecnologia està indicada i amb quins paràmetres cal aplicar. Perquè en tractaments làser, tan important com la tecnologia és saber quan utilitzar-la, on i per què.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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