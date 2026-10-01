Cafès Pont celebra el Dia Internacional del Cafè viatjant als orígens amb Collection Origins

El cafè forma part de la vida de moltes persones. És el primer gest del matí, la pausa que ordena el dia, el moment compartit després d’un àpat o aquell petit ritual que acompanya converses, rutines i records. Per això, el Dia Internacional del Cafè és molt més que una data al calendari: és una oportunitat per celebrar tot allò que representa aquesta beguda i per mirar més enllà de la tassa, fins al lloc on tot comença.
Amb motiu d’aquesta celebració, Cafès Pont convida a descobrir Collection Origins, la seva nova gamma de cafès d’origen elaborada amb gra 100% aràbiga. Una col·lecció que apropa l’experiència del cafè prèmium a casa i transforma cada tassa en un petit viatge pels sentits.
El cafè parla d’origen, paisatge i identitat. Darrere de cada gra hi ha una terra, una altitud, un clima i unes mans que en defineixen el caràcter. Collection Origins neix precisament d’aquesta idea: posar en valor el lloc d’on prové el cafè i mostrar com cada territori pot aportar aromes, matisos i personalitats completament diferents.
La col·lecció està formada per tres grans orígens cafeteres: Brasil Cerrado, Colòmbia Huila i Guatemala Huehuetenango. Tres territoris reconeguts dins del món del cafè, seleccionats per la seva capacitat d’oferir perfils diferenciats i una experiència de qualitat pensada per gaudir a casa.
Brasil Cerrado és una opció ideal per a qui busca una tassa equilibrada, dolça i amable. El seu perfil regular i harmoniós el converteix en un cafè fàcil de gaudir, amb cos cremós i notes que evoquen el cacau, el caramel i els fruits secs.
Colòmbia Huila destaca per la seva expressivitat i riquesa aromàtica. El seu entorn de muntanya i els seus microclimes afavoreixen una maduració lenta del gra, donant lloc a un cafè elegant, versàtil i ple de matisos, amb notes dolces, afruitades i records de xocolata negra.
Guatemala Huehuetenango, cultivat en una zona d’alta muntanya amb condicions excepcionals, ofereix una tassa sofisticada i aromàtica. És un cafè amb personalitat pròpia, equilibrat i ple de matisos, pensat per a qui vol descobrir una experiència especial dins del cafè d’origen.
En el Dia Internacional del Cafè, Collection Origins recorda que cada tassa pot ser molt més que un moment de consum. Pot ser una manera de viatjar, de descobrir nous territoris i d’entendre com l’origen influeix en el sabor. El clima, l’altitud, el sòl i la manera de cultivar el gra deixen empremta i converteixen el cafè en una experiència amb identitat pròpia.
Aquesta mirada cap a l’origen connecta directament amb l’ADN de Cafès Pont, una marca nascuda l’any 1952 a Sabadell amb una vocació clara: oferir cafè de qualitat. Des dels seus inicis, la selecció del gra, el procés de torrefacció i el compromís amb el producte han estat part essencial de la seva manera d’entendre el cafè.
Avui, aquesta experiència es trasllada també al consum a casa amb una proposta pensada per a persones que volen fer un pas més en la seva manera de prendre cafè. Collection Origins és una invitació a gaudir del cafè amb més consciència, més curiositat i més connexió amb el seu origen.
Collection Origins està disponible a la web de Cafès Pont i en supermercats seleccionats. Una manera de celebrar el Dia Internacional del Cafè portant a casa tres orígens, tres perfils i una mateixa passió pel bon cafè.