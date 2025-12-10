Vuit factors que augmenten el consum de combustible del teu cotxe

La majoria de conductors busquen avaries mecàniques quan el consum augmenta, però el problema sol estar en hàbits de conducció i manteniment bàsic que pots corregir avui mateix. Un cotxe que consumia 6 litres cada 100 km pot passar fàcilment a 8 o 9 litres sense errors evidents.
El consum excessiu té causes clares i solucions pràctiques. Els principals factors inclouen conducció agressiva, pneumàtics mal inflats, ús inadequat de l'aire condicionat i excés de pes. També hi influeixen l'oli incorrecte, bugies desgastades i pressió baixa en pneumàtics. Segons estudis del Departament d'Energia dels Estats Units, corregir els errors principals redueix el consum entre un 15% i un 30%.
1. Conducció agressiva: l'error més costós
Les acceleracions fortes i frenades constants disparen la despesa. Investigacions de l'Oak Ridge National Laboratory demostren que una conducció agressiva augmenta el consum entre un 10% i un 40% a ciutat, i entre un 15% i un 30% a la carretera. En trànsit urbà, el teu estil pot marcar la diferència entre gastar 7 o més de 9 litres cada 100 quilòmetres.
2. Pressió incorrecta als pneumàtics
Uns pneumàtics desinflats obliguen el motor a treballar més. Circular amb la pressió al 75% del que es recomana incrementa el consum entre un 2% i un 3%. Si baixa al 50%, la despesa puja entre el 5% i el 10%. Comprova la pressió cada dues setmanes fent servir l'etiqueta a la porta del conductor.
3. Desalineació de les rodes
Quan les rodes no estan alineades, el cotxe necessita més potència per avançar recte. Si el volant tira cap a un costat, revisa l'alineació a un taller.
4. Filtre d'aire brut: menys important del que creieu
En cotxes moderns amb injecció electrònica, un filtre brut té un impacte mínim en el consum. El sistema ajusta automàticament la barreja de combustible. No obstant això, canvia'l per mantenir la potència del motor.
5. Ús excessiu de l'aire condicionat
El climatitzador pot ser el teu enemic més gran. En moments de molta calor, fer-lo servir redueix l'eficiència en més del 25%, especialment en trajectes curts. A ciutat amb temperatures suaus, baixa les finestretes. A l'autopista, l'aire condicionat consumeix menys que la resistència aerodinàmica de finestretes obertes.
6. Excés de pes innecessari
Per cada 100 quilos addicionals, el consum augmenta entre un 5 i un 9%. Buida el maleter, retira les barres del sostre quan no les facis servir, i evita circular amb el dipòsit ple per a trajectes curts.
7. Oli de motor inadequat o en mal estat
Fer servir viscositat incorrecta redueix l'eficiència entre un 1% i un 2%. Com assenyalen els experts d'AUTODOC: "Quan un motor ha superat els 100.000 km recorreguts, es recomana fer servir un oli de major viscositat, com el 10W-40 o el 15W-40, depenent de les especificacions del fabricant."
8. Bugies desgastades
Les bugies en mal estat provoquen combustions incompletes. Si porteu més de 60.000 km sense canviar-les, probablement necessiteu revisió.
Impacte real de cada factor
La conducció agressiva és el factor més important: en pot disparar el consum fins a un 40% a ciutat. Els pneumàtics desinflats a la meitat provoquen entre un 5% i un 10% extra. L'aire condicionat en dies calorosos afegeix més del 25%, i és el segon factor més rellevant.
|Factor
|Augment de consum
|Solució
|Conducció agressiva
|10-40% a ciutat, 15-30% a carretera
|Conduir suaument
|Pneumàtics al 50% de pressió
|5-10%
|Revisar cada 2 setmanes
|Filtre d'aire brut
|Impacte mínim a cotxes moderns
|Canviar per a mantenir potència
|Aire condicionat intens
|Més del 25% en dies calorosos
|Ús moderat
|100kg de pes extra
|5-9%
|Buidar maleter
|Oli inadequat
|1-2%
|Seguir especificacions
Distribució dels factors que augmenten el consum
El comportament al volant representa fins al 40% del problema. L'aire condicionat arriba al 25%. Els dos factors més importants estan sota el teu control. Si moderes la teva conducció i utilitzes el climatitzador intel·ligentment, ataques potencialment el 65% del problema.
Olis de motor recomanats
Escollir l'oli correcte és fonamental per mantenir l'eficiència del motor. La viscositat ha de coincidir amb les especificacions del fabricant, que pots trobar al manual del vehicle. Per a motors amb alt quilometratge, els olis de major viscositat com 10W-40 o 15W-40 solen oferir millor protecció.
Al mercat trobaràs opcions de diferents gammes. Castrol, per exemple, és una marca establerta que ofereix línies com EDGE o MAGNATEC, dissenyades per a diferents tipus de motor i amb rangs de viscositat amplis. D'altra banda, Ridex representa una alternativa que compleix les normatives europees ACEA i API a un preu més accessible, una opció que els experts d'AUTODOC recomanen per als que busquen equilibri entre qualitat i cost.
El que és important no és la marca en si, sinó verificar que l'oli compleixi les especificacions exactes que requereix el teu vehicle. Per a models específics com el BMW Serie 1, pots consultar més informació sobre l'oli motor BMW Serie 1 a RECAMBIOSCOCHE, on trobaràs les referències tècniques adequades per al teu model.
Reduir el consum no requereix grans inversions. La teva forma de conduir té més impacte que qualsevol altre factor: una conducció suau estalvia fins a un 40% a ciutat. Combinat amb ús intel·ligent de l'aire condicionat i el manteniment bàsic, aquests canvis representen diversos centenars d'euros a l'any. Comença avui: modera les acceleracions, comprova la pressió de pneumàtics, i pensa dues vegades abans d'encendre aire condicionat en trajectes curts.
Fonts d'informació: Oak Ridge National Laboratory, ScienceDirect, SAE International, Kwik Fit.
Preguntes freqüents
Què és el que més influeix en el consum de combustible?
L'estil de conducció agressiu és el factor més important. Les acceleracions brusques i les frenades constants poden augmentar el consum de combustible entre un 10% i un 40% a ciutat i entre un 15% i un 30% a la carretera. Això vol dir que el seu estil de conducció influeix més en el consum de combustible que qualsevol problema mecànic.
És cert que l'aire condicionat consumeix tant de combustible?
Sí. En condicions de calor intensa, l'aire condicionat pot reduir l'eficiència del combustible més d'un 25 %, especialment en distàncies curtes. A la ciutat, amb temperatures moderades, és millor obrir les finestretes, però a l'autopista l'aire condicionat consumeix menys energia que la resistència aerodinàmica de les finestretes obertes.
En quina mesura influeix la pressió dels pneumàtics al consum de combustible?
Conduir amb una pressió dels pneumàtics un 75% inferior a la recomanada augmenta el consum de combustible entre un 2% i un 3%. Si la pressió es redueix al 50%, laugment augmenta entre un 5% i un 10%. Comprovar la pressió cada dues setmanes és una de les maneres més senzilles d'estalviar combustible.