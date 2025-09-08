Jack Beds obre la seva primera botiga a Sabadell i reforça el seu compromís amb el descans de qualitat

La ciutat de Sabadell compta, des d’aquest estiu, amb un nou espai dedicat al descans i al benestar. Jack Beds, l’empresa catalana especialitzada en sistemes de descans, ha inaugurat la seva primera botiga a la cocapital vallesana. Es tracta del dotzè establiment de la marca, que consolida així la seva expansió a l’àrea metropolitana i reafirma una aposta clara per ser present a les principals ciutats del territori.
Fonts de l’empresa subratllen que l’arribada a Sabadell no és fruit de l’atzar. “Feia temps que volíem obrir aquí. La ciutat té un caràcter propi, una personalitat que coneixem bé i amb la qual ens sentim identificats. Per a nosaltres no és una botiga més, és la botiga de Sabadell, i això ens genera una il·lusió especial”, expliquen. La nova obertura s’emmarca en una estratègia de proximitat que busca establir vincles reals amb els veïns i oferir una experiència de compra adaptada al ritme i la manera de viure de la ciutat.
Jack Beds es defineix com una empresa que vol “fer les coses diferents”. Lluny dels models de venda massiva o de les promocions agressives, la seva filosofia pivota sobre tres pilars: qualitat del producte, proximitat amb el client i un disseny contemporani que juga amb estètiques actuals i cuidats detalls. Des dels inicis, l’objectiu ha estat recuperar una manera més honesta d’entendre el descans, apostant per materials de fabricació nacional i col·laborant amb tallers i fàbriques de Catalunya i la resta de l’Estat. Aquesta aposta per la producció local és també una garantia de control i de durabilitat, i alhora reforça un model empresarial arrelat al territori.
A la nova botiga de Sabadell, situada en una zona cèntrica i de fàcil accés, els clients hi trobaran l’ampli ventall de productes que caracteritza la marca: matalassos de diferents tecnologies (viscoelàstics, de molles, de làtex o de materials naturals), bases, canapès, capçals i tèxtil de llit. La combinació d’oferta busca cobrir totes les necessitats de descans, des de la funcionalitat més pràctica fins a opcions més premium per a qui cerca un valor afegit tant en comoditat com en disseny. També s’hi poden descobrir els coneguts packs de descans que integren matalàs i base en una proposta completa i competitiva.
Pel que fa a les condicions de compra, l’empresa ha construït part de la seva reputació en aspectes que faciliten l’experiència al consumidor: el lliurament, el muntatge i la retirada gratuïta de l’antic equip, el període de prova de 100 nits que permet canviar el matalàs si no s’adapta al client, i una garantia de fins a 10 anys que evidencia la confiança en la durabilitat del producte. A això s’hi suma un servei d’acompanyament permanent, amb assessorament personalitzat abans i després de la compra, que els responsables defineixen com una de les claus del seu model de negoci.
La resposta dels consumidors, de fet, ha estat un dels motors que ha consolidat el creixement de Jack Beds. A Google Reviews, la companyia acumula més de 1.300 valoracions amb una mitjana de 4,9 sobre 5. Entre les opinions es poden llegir comentaris com “un servei impecable, molt atents i professionals” o “experiència excel·lent, van complir terminis i el muntatge va ser ràpid i net”. Aquestes ressenyes, més enllà de la xifra, són una mostra del paper que juga la satisfacció del client en l’estratègia de l’empresa.
Amb aquesta nova obertura, Sabadell se suma a la xarxa de botigues que Jack Beds té repartides per Barcelona, el Vallès i el Maresme. La marca, nascuda amb vocació cosmopolita, però amb arrels locals, continua consolidant un model que combina disseny actual, producció propera i una relació directa amb el consumidor. I és que, segons els responsables, “un matalàs no és només un producte de consum: és la base del benestar quotidià, i mereix ser escollit amb calma, amb confiança i amb la seguretat que hi ha algú al darrere que respon”.
Els veïns de Sabadell que vulguin conèixer de prop aquest concepte diferent de botiga poden visitar el nou establiment de Jack Beds i descobrir una proposta que busca canviar la manera d’entendre el descans a la ciutat.
Per a més informació es pot consultar la pàgina oficial o l’apartat dedicat a la nova botiga de Sabadell aquí.