ARA A PORTADA
-
Sabadell El “no” dels metges a fer hores extres es fa notar al Parc Taulí: "S'estan deixant de fer proves i intervencions" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Sant Cugat del Vallès El dia que Plató va evitar el 10 a la 'sele': "No m'esperava aquest 9,8" Marc Béjar Permanyer
-
Cultura i oci Quim Masferrer: "He anat a enterraments i he casat amics que he fet al ‘Foraster’" Guillem Plans Roca
-
-
El Corte Inglés arriba al seu full de ruta Residu Zero amb totes les seves botigues certificades
Diners
Només el 2025, la companyia ha valoritzat més de 100.000 tones de residus, evitant l'emissió de més de 61.000 tones de CO2-eq