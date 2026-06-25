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El Corte Inglés arriba al seu full de ruta Residu Zero amb totes les seves botigues certificades

Diners

Només el 2025, la companyia ha valoritzat més de 100.000 tones de residus, evitant l'emissió de més de 61.000 tones de CO2-eq

  • L'establiment de la companyia a Sabadell, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 25 de juny de 2026 a les 11:06
Actualitzat el 25 de juny de 2026 a les 11:07

El Corte Inglés ha assolit l'objectiu fixat en el seu full de  ruta per al 2026 en aconseguir que el 100% de les seves botigues comptin amb la  certificació Residu Zero d'AENOR, als quals se sumen tots els establiments Supercor,  Sanchez Romero i Outlets; i plataformes logístiques a Espanya i Portugal. D'aquesta  manera, la companyia consolida el model de gestió avançada de residus i el  compromís amb l'economia circular. 

En total, ja disposa de més de 300 establiments i plataformes certificades, que l'any 2025  van permetre valoritzar més de 100.000 tones de residus, cosa que representa més del  94% del total gestionat, fet que ha contribuït a evitar l'emissió de més de 61.000 tones de  CO2-eq. 

Totes les botigues de Catalunya, entre les quals es troben El Corte Inglés de Pl. Catalunya,  Diagonal, Can Dragó, Cornellà, Sabadell, Tarragona, Girona, Hipercor Meridiana,  Supermercat Francesc Macià, establiments Supercor, Outlet i la plataforma logística de  Montornès del Vallès compten íntegrament amb la certificació Residu Zero. 

El Sistema de Gestió Residu Zero es basa en el principi que tot residu que es produeix es  gestiona i tot el que es gestiona es valoritza, tancant el cicle de l'economia circular i  superant el llindar del 90% de valorització exigit per obtenir aquesta certificació.

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