IDP s’adjudica la direcció d’obra de la base logística de l’exèrcit de terra a Còrdova

El grup d'enginyeria sabadellenc IDP ha estat adjudicatària del contracte d'Assistència Tècnica per a la Direcció d'Obra i la Gestió Integrada de la Construcció de la Fase I de la Base Logística de l'Exèrcit de Terra (BLET) "General de Ejército Javier Varela", a Còrdova, promoguda pel Ministeri de Defensa
Aquest contracte, amb un import superior a 4 milions d'euros, contempla la prestació de serveis de direcció d'obra i gestió integral de la construcció.
L'actuació s'emmarca en el desenvolupament de la Base Logística de l'Exèrcit de Terra (BLET), denominada "General Javier Varela", una infraestructura estratègica que s'ubicarà en una parcel·la d'aproximadament 85 hectàrees en el parc industrial de La Rinconada, a les proximitats de Còrdova i que compta amb un pressupost global estimat de 350 milions d'euros.
El complex està compost per més de 30 edificis, organitzats en cinc grans àrees funcionals: logística, reparació i manteniment; calibratge i anàlisi; operació i comunicacions; i serveis. El projecte es desenvoluparà sota la metodologia BIM (Building Information Modeling), reafirmant l'aposta d'IDP per la digitalització i l'eficiència en la gestió de projectes de gran escala. El termini estimat d'execució és de 36 mesos.
Es tracta d'una infraestructura "clau per a la modernització de l'Exèrcit de Terra, que permetrà optimitzar les capacitats logístiques, millorar l'eficiència operativa i reforçar l'abastament de les unitats militars a tot el territori nacional", apunten des de la companyia encapçala pel sabadellenc Enric Blasco.
A més de la seva rellevància estratègica en matèria de defensa, el projecte suposarà "un important impuls per al desenvolupament econòmic, industrial i tecnològic de Còrdova i el seu entorn, afavorint la generació de feina i l'atracció d'inversió i innovació", assegures des de l'enginyeria Grup IDP.