Creix la productivitat i augmenta l’ocupació

Catalunya presenta un balanç econòmic força positiu el 2025, amb un creixement sostingut tant en termes de PIB com de PIB per habitant, que s’ha recolzat, en part, en un increment de la productivitat. Aquesta és una de les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025 que es va presentar dijous passat a La Llotja de Mar, en un acte presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la participació del president del Consell General de Cambres de Barcelona, Josep Santacreu i la directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, Carme Poveda.
En representació de la Cambra de Comerç de Sabadell va assistir-hi el Secretari General, l’advocat Eduard Borràs.
L’informe anual, publicat per les Cambres de Comerç de Catalunya, apunta que l’economia catalana va créixer un 2,7% durant el 2025, una taxa molt superior a la registrada a la zona euro (1,4%) i també per damunt de les principals economies europees. A més, el PIB per habitant va augmentar un 1,6%, superant igualment la mitjana de la zona euro (1,1%). La Memòria Econòmica destaca que aquest creixement s’ha sustentat tant en la creació d’ocupació com en un increment de la productivitat, un fet que apunta cap a un model de desenvolupament més equilibrat.
La directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, Carme Poveda, va remarcar que l’economia catalana viu un “canvi qualitatiu” perquè “augmenta la productivitat coincidint amb un període d’alta creació d’ocupació”, una situació que, segons va subratllar, “no havia passat en èpoques expansives”. Tot i fer un balanç “positiu”, va advertir que encara hi ha “límits” en el benestar de la població.
Segons l’estudi, la productivitat per hora treballada va créixer un 1,1% durant el 2025, mentre que la ràtio d’hores treballades per població va augmentar un 0,5%, una doble evolució positiva que es manté des del 2023. Aquest comportament també ha permès reduir el diferencial de productivitat amb la zona euro, que ha passat del -12% l’any 2021 al -7% actual en termes de paritat de poder adquisitiu, tot i que l’informe adverteix que la convergència continua sent lenta per la persistència de factors estructurals.
La Memòria també assenyala una transformació del mercat laboral català cap a activitats de més valor afegit. Entre el 2019 i el 2025, el pes dels sectors professionals no vinculats al turisme —com les tecnologies de la informació, les activitats professionals i les finances— ha passat del 17,1% al 19,4% de l’ocupació, mentre que els sectors del comerç, el transport i l’hostaleria han reduït el seu pes del 28,7% al 27,8%. La inversió productiva es consolida com el component més dinàmic del PIB, amb un increment del 6,9%, assolint màxims històrics d’inversió per treballador, una evolució que, segons la Memòria, anticipa una millora de la productivitat i de l’ocupació en els pròxims anys.